Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van Gölü'nde kaçak göçmen faciası yaşandı. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Bangladeş, Afganistan, Suriye, Pakistan, İran ve Hindistanlı kaçak göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. İlk belirlemelere göre yabancı uyruklu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Gece saatlerinde Van Gölü'nün Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasındaki kesiminde kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden ekipler 64 kişiyi sağ olarak kurtardı. 5 kişi ölü olarak bulunurken, Adilcevaz hastanesine kaldırılan 2 kişi kurtarılamadı. Böylece toplam ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Afganistan uyruklu Abdulbari Munnib, motorun yanmasıyla başlayan panik anlarını anlattı.

Kurtarılan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçlarının giderilmesi için Adilcevaz ilçe merkezine, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere nakledildi. Van'dan Bitlis'e düzensiz göçmen taşıyan organizatörlerin, yol üzerindeki kontrol noktalarında yakalanmamak için Van Gölü'nü kullandığı düşünülüyor.

ulusal.com.tr