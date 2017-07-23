Bölge halkının deyimi ile Van Denizinde, yani Van Gölü'nde ilk plaj açıldı. Halk plajının açılışına en çok çocuklar sevindi.

Van ilk plajına kavuştu. Göl kıyısında atıl durumdaki alan, halk plajına dönüştürüldü.



Dilkaya Mahallesi'ndeki plaj için yaklaşık 2 ay hummalı bir çalışma yürütüldü. Eski okul binası sosyal tesise dönüştürüldü 2 kilometrelik lagüne kum serildi. Kıyıda çevre temizliği yapan ekipler, sahili yabani otlardan arındırdı.



Van Edremit Belediyesince halk plajı için kano, şezlong, şemsiye, duş alma kabini, yüzen platform ve güvenlik bariyerleri satın alındı. Güvenlik görevlileri ve cankurtaran görevlendirildi.



Ve sonunda hazırlıklar tamamlandı. Van'ın ilk halk plajının açılışı yapıldı.



Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli kurdeleyi birlikte kesti.



Plajın tadını çıkaran çocuklar oldu. Kanoya bindiler, dubalardan atlayarak Van'ın masmavi sularında kulaç attılar.





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