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Van Gölü'nde mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Adilcevaz ilçesinde metal iskele ile girdikleri Van Gölü'nde rüzgarın etkisiyle açığa süreklenen ve mahsur kalan 2 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Van Gölü'nde mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde metal iskele ile girdikleri Van Gölü'nde rüzgarın etkisiyle açığa süreklenen ve mahsur kalan 2 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Van Gölü'ne yüzmek için giren 2 kişinin Ahlat İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına ait jandarma asayiş botuyla kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 Haziran'da saat 18.20 sıralarında 156 jandarma imdat hattına, iki kişinin Adilcevaz'a bağlı Sefa Sahil köyü mevkisinde yüzmek için metal iskele üzerinde Van Gölü'ne açıldıkları ve rüzgarın etkisiyle gölde açığa sürüklendikleri bildirilmiştir. Bunun üzerine Ahlat Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına ait jandarma asayiş botuyla aynı gün saat 18.50 sıralarında Ahlat'ın Soğanlı köyünün 3 ila 4 mil açıklarında 2 kişi göle açıldıkları metal iskele üzerinde bulunmuş ve bota alınarak kurtarılmıştır."


Kaynak: AA
Etiketler; #van gölü #metal iskele #bitlis #Ahlat #adilcevaz
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