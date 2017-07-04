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Van Kalesi'nde mahsur kalan çocuğu AFAD kurtardı

Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Van Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Van Kalesi'nde mahsur kalan çocuğu AFAD kurtardı

Van'ın Tuşba ilçesinde, ailesi ile piknik yapmak için Van Kalesi'ne gelen 6 yaşındaki Esat Örki, tek başına tırmandığı kalenin güney tarafındaki kayalıklarda mahsur kaldı. 

Ailesi tüm çabalara rağmen Örki'yi bulunduğu yerden indiremeyince durumu AFAD'a bildirdi.

AFAD'ın dağcı ekibi, Orki'yi yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu halat yardımıyla kurtardı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

 


Kaynak: AA
Etiketler; #van Tuşba #Van Kalesi #mahsur çocuk #AFAD
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