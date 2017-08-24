Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bertildi. Jandarmanın 1 hafta içerisinde yaptığı operasyonlar neticesinde toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı çalışma neticesinde, 23 Ağustos 2017 tarihinde, ilimiz Gürpınar ilçesi Nebirnav Yaylasına 3 kişilik BTÖ mensubunun geldiği tespiti yapılmış, teröristler Hava Kuvvetlerimizin desteğiyle yapılan operasyonla etkisiz hale getirilmiştir.Operasyonun gerçekleştiği bölgede yapılan arama- tarama faaliyeti neticesinde, 1 adet Biksi makinalı tüfek, 1 adet M 16 piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda el bombası ele geçirilmiştir. Böylece son 1 hafta içerisinde Van İli genelinde İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonlar neticesinde toplam 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecektir” denildi.