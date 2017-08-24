Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bertildi. Jandarmanın 1 hafta içerisinde yaptığı operasyonlar neticesinde toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.Kaynak: AA
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı çalışma neticesinde, 23 Ağustos 2017 tarihinde, ilimiz Gürpınar ilçesi Nebirnav Yaylasına 3 kişilik BTÖ mensubunun geldiği tespiti yapılmış, teröristler Hava Kuvvetlerimizin desteğiyle yapılan operasyonla etkisiz hale getirilmiştir.
Operasyonun gerçekleştiği bölgede yapılan arama- tarama faaliyeti neticesinde, 1 adet Biksi makinalı tüfek, 1 adet M 16 piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda el bombası ele geçirilmiştir. Böylece son 1 hafta içerisinde Van İli genelinde İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonlar neticesinde toplam 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecektir” denildi.
Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bertildi. Jandarmanın 1 hafta içerisinde yaptığı operasyonlar neticesinde toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.
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