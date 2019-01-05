Vatan Partisi İstanbul yeni ilçe yönetimlerini belirledi

Vatan Partisi İstanbul, 22 Aralık 2019 Pazar günü Eyüp, Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü ve Beykoz olmak üzere 5 ilçede kurultay gerçekleştirdi. Kurultaylarda Faaliyet Raporu ve Mali Rapor sunumlarının ardından raporlar oy birliği ile aklandı. Oylama gündeminde ise ilçelerin yeni başkanları ve ilçe yönetimleri belirlendi.

Vatan Partisi Eyüp İlçe Başkanlığı, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni, İl Yöneticileri Ersoy Akalın ve Çağdaş Babacan’ın katılımıyla Amiral Soner Polat 11. Olağan Pendik İlçe Kurultayını gerçekleştirdi. Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Sadettin Büyükalp tekrar seçildi. Yeni dönem ilçe yönetimi belirlendi.

Eyüp İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:

İlçe Başkanı

Sadettin Büyükalp

İlçe Yönetim Kurulu

Nusret Erdoğan

Tülay Kişioğlu

Kamer Doğan

Mehmet Subaşı

Tülay Koç

Recep Güler

Burç Uğur Öztürk

Avcılar İlçe Başkanlığı’na ise Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ile İl Yöneticisi Ayhan İlhan katıldı. Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Yavuz Demirel tekrar seçildi.

Avcılar İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:

İlçe Başkanı

Yavuz Demirel

İlçe Yönetim Kurulu

Asiye Özden

Fatime Erçağ

Melih Yıldırım

Meliha Sevencan

Naki Demir

Turan Paksoy

Mehmet Kurnaz

Bakırköy İlçe Başkanlığı’na Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi Ferit İlsever ile Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi ve İl Yöneticisi Beyhan Korkman katıldı. Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Yüksel Kahraman tekrar seçildi.

Bakırköy İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:

İlçe Başkanı

Yüksel Kahraman

İlçe Yönetim Kurulu

Tülin Saner

Zener Çubukcuoğlu

İlhan Yanlızcan

Süleyman Dursun

Süreyya İnce

Mehmet Lemi Bağdatlılar

Turgut Yeşim

Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’nın kurultayına ise Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi Erkan Önsel ve İstanbul İl Sekreteri Erdoğan Aslanoğlu katıldı. Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Zihni Selvi yeni dönemde görevi Gazeteci Erol Öztürk’e devretti.

Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:

İlçe Başkanı

Erol Öztürk

İlçe Yönetim Kurulu

Atilla Cavuldak

Ercan Eren

F. Kader Kargı

Cankut Aydoğdu

Ali Alsaç

Mustafa Karataş

Yusuf İslam Çiv

22 Aralık tarihinin son kurultayı olan Beykoz İlçe Başkanlığı’na ise Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi ve İstanbul İl Başkan Yardımcısı Bora Çelik ile İstanbul İl Yöneticisi Tayfun Gürol’un katılımıyla Amiral Soner Polat 11. Olağan Beykoz İlçe Kurultayını gerçekleştirdi. Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Hakan Ekiz tekrar seçildi.

Beykoz İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:

İlçe Başkanı

Hakan Ekiz

İlçe Yönetim Kurulu

Esra İspalarlı

Sırma Yuca

Ayşe Yangöz

Osman Kılıç

Sencan Durmuş

Osman Rüzgar

Muhammet Özhal

Diğer ilçelerin kurultay tarihleri ise şu şekilde:

29 Aralık 2019, Pazar – Şişli

5 Ocak 2019, Pazar - Fatih