Vatan Partisi İstanbul yeni ilçe yönetimlerini belirledi
Vatan Partisi İstanbul, Amiral Soner Polat 11. Genel Kurultay hazırlıkları kapsamında yeni dönem ilçe başkanlarını ve ilçe yönetim kurullarını belirleyeceği ilçe kurultay tarihleri yayınlandı. Parti yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek olan kurultaylar Türkiye Rotasını çizecek kadrolarıyla yeni döneme hazırlanıyor.
Vatan Partisi İstanbul, 22 Aralık 2019 Pazar günü Eyüp, Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü ve Beykoz olmak üzere 5 ilçede kurultay gerçekleştirdi. Kurultaylarda Faaliyet Raporu ve Mali Rapor sunumlarının ardından raporlar oy birliği ile aklandı. Oylama gündeminde ise ilçelerin yeni başkanları ve ilçe yönetimleri belirlendi.
Vatan Partisi Eyüp İlçe Başkanlığı, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni, İl Yöneticileri Ersoy Akalın ve Çağdaş Babacan’ın katılımıyla Amiral Soner Polat 11. Olağan Pendik İlçe Kurultayını gerçekleştirdi. Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Sadettin Büyükalp tekrar seçildi. Yeni dönem ilçe yönetimi belirlendi.
Eyüp İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:
İlçe Başkanı
Sadettin Büyükalp
İlçe Yönetim Kurulu
Nusret Erdoğan
Tülay Kişioğlu
Kamer Doğan
Mehmet Subaşı
Tülay Koç
Recep Güler
Burç Uğur Öztürk
Avcılar İlçe Başkanlığı’na ise Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ile İl Yöneticisi Ayhan İlhan katıldı. Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Yavuz Demirel tekrar seçildi.
Avcılar İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:
İlçe Başkanı
Yavuz Demirel
İlçe Yönetim Kurulu
Asiye Özden
Fatime Erçağ
Melih Yıldırım
Meliha Sevencan
Naki Demir
Turan Paksoy
Mehmet Kurnaz
Bakırköy İlçe Başkanlığı’na Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi Ferit İlsever ile Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi ve İl Yöneticisi Beyhan Korkman katıldı. Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Yüksel Kahraman tekrar seçildi.
Bakırköy İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:
İlçe Başkanı
Yüksel Kahraman
İlçe Yönetim Kurulu
Tülin Saner
Zener Çubukcuoğlu
İlhan Yanlızcan
Süleyman Dursun
Süreyya İnce
Mehmet Lemi Bağdatlılar
Turgut Yeşim
Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’nın kurultayına ise Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi Erkan Önsel ve İstanbul İl Sekreteri Erdoğan Aslanoğlu katıldı. Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Zihni Selvi yeni dönemde görevi Gazeteci Erol Öztürk’e devretti.
Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:
İlçe Başkanı
Erol Öztürk
İlçe Yönetim Kurulu
Atilla Cavuldak
Ercan Eren
F. Kader Kargı
Cankut Aydoğdu
Ali Alsaç
Mustafa Karataş
Yusuf İslam Çiv
22 Aralık tarihinin son kurultayı olan Beykoz İlçe Başkanlığı’na ise Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi ve İstanbul İl Başkan Yardımcısı Bora Çelik ile İstanbul İl Yöneticisi Tayfun Gürol’un katılımıyla Amiral Soner Polat 11. Olağan Beykoz İlçe Kurultayını gerçekleştirdi. Oylama gündeminde önceki dönem ilçe başkanı Hakan Ekiz tekrar seçildi.
Beykoz İlçe Başkanlığı yeni dönem yönetimi şu şekilde:
İlçe Başkanı
Hakan Ekiz
İlçe Yönetim Kurulu
Esra İspalarlı
Sırma Yuca
Ayşe Yangöz
Osman Kılıç
Sencan Durmuş
Osman Rüzgar
Muhammet Özhal
Diğer ilçelerin kurultay tarihleri ise şu şekilde:
29 Aralık 2019, Pazar – Şişli
5 Ocak 2019, Pazar - Fatih
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