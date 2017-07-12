FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Saraçhane'de yaralanan, daha sonra tarih öğretmeni olarak atanan Şanlıurfalı Ramazan Nerede, 15 Temmuz gecesi verilen mücadeleyi öğrencilerine gururla anlatıyor.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimini engellemek isterken silahla yaralanan ve bir süre önce öğretmen olarak atanan Ramazan Nerede, vatan sevdalısı öğrenciler yetiştirmeye çalışıyor.



Mezun olduğu Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesinde marttan itibaren tarih öğretmenliği yapan 26 yaşındaki Nerede, AA muhabirine, yükseköğrenimini geçen yıl tamamladığını söyledi.



Darbe girişimi sırasında yaşadıklarını unutamadığına işaret eden Nerede, kolunda, bacağında ve omzunda şarapnel izleri bulunduğunu dile getirdi.

Nerede, darbe girişimini gerçekleştirenlere hakkını asla helal etmeyeceğini söyleyerek, "15 Temmuz'dan sonraki süreçte psikolojik olarak çok etkilendim, bunu yapanlar, gerçekten gözü dönmüş vatan hainleri. Zor bir süreçti." diye konuştu.



'Polislik hayalimi elimden aldılar"



Eylülde dünyaevine girmeyi planladığını belirten Nerede, şunları kaydetti:



"Küçükken polis olmak isterdim. 'Ülke' deyince polis aklıma gelirdi. Onun için 2012'de polislik sınavı için mülakatlara gitmiştim. Orada haksız yere elendim çünkü gerçekten FETÖ denen ihanet şebekesinin adamlarıyla doluydu. Onlarca insanın hakkını yediler. Onlara hakkımızı helal etmiyoruz. Polislik olmayınca yılmadım ve üniversite sınavına girdim. Tarih bölümünü başarıyla bitirdim, atamalarımız yapıldı."



Darbe girişimi gecesi verilen mücadeleyi öğrencilerine gururla anlatan Nerede, "Allah'a çok şükür, öğrencilerimi vatan sevdalısı olarak yetiştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

