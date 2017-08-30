Balıkesir'de Devlet Karayolları tarafından yapılan yeni karayolu, şaşkınlığı ve itirazları beraberinde getirdi. Yüksekliği 5 metreye varan yeni karayolu nedeniyle bazı vatandaşlar, adeta evinde hapsoldu.

İmza atıldı, yol yapıldı. Vatandaşlar attıkları imzaya bin pişman oldu.Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bu yol çalışması eşi benzeri görülmemiş manzaralara yol açıyor. Evin çatısı , yo ve yoldan geçen araçlar.Yol yapım çalışmalarından önce bazı evlerin ve şirketlerin önlerinde bu gördüğünüz gibi girişler verdi. Yeni yolla birlikte bu girişler yapılan tahlil yollarla sağlanıyor.Şimdi size görmekte olduğunuz yolun hemen kenarında olduğunu söylesem ve beni göremediğinizden bahsetsem tepkiniz nasıl olourdu. Gördüğünüz gibi yolun 5 metre altındayım.Vatandaşlar oy birliğiyle imza verip yaptırdıkları yolun görülen manzarası buHasan abi ben metremi aldım geldim. Merak ediyorum bu yolun uzunluğu ne kadar. Şuan 3 metreyi geçtik ve metrelik aletimiz bitti. Ve biraz daha uzun burası.HABER: ONUR ALTINKAYNAK