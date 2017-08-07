Çok sayıda gözaltı var
Çok sayıda gözaltı var
Feci kaza: Ölüler var
Feci kaza: Ölüler var
Süper Kupa final maçındaki olaylar taraftar kamerasında
Süper Kupa final maçındaki olaylar taraftar kamerasında
Fotoğraflar dünyaya geçildi! İstanbul Boğazı, saat 06.00...
Fotoğraflar dünyaya geçildi! İstanbul Boğazı, saat 06.00...

Vicdansız hırsızlar! Acılı anneye büyük şok!

Barış Akarsu'nun müze evindeki takı ve ödülleri çalındı

Vicdansız hırsızlar! Acılı anneye büyük şok!

BODRUM'da 10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu'nun ailesinin oturduğu, aynı zamanda müze olan Bartın'ın Amasra İlçesi'ndeki eve giren kimliği belirsiz kişiler, şarkıcının tüm takı ve ödüllerini aldı. Anne Hatice Akarsu, "Oğlumun tüm değerlerini, hatıralarını almışlar. Ben onlarla beraber kendimi dik tutuyordum" diyerek gözyaşı döktü.

Bodrum'da 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladığı gece geçirdiği kazada yaralandıktan sonra 4 Temmuz'da yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun annesi Hatirce Akarsu'nun oturduğu Bartın Amasra'daki evine hırsız girdi. Geçen hafta Çarşamba günü Akkonak Köyü'ndeki evine giden Hatice Akarsu, dün ilçede Kum Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın üst katındaki evine geldiğinde kapı kilidinin olmadığını gördü. İçeri giren Hatice Akarsu, oğlunun eşyalarıyla dolu olan evinin soyulduğunu anladı. Hatice Akarsu, aynı zamanda Barış Akarsu sevenlerinin ziyaretine açık müze olarak kullandığı evinde oğlunun künye, kolye, yüzük, küpe gibi değerli tüm takıları ve ödüllerinin çalındığını görünce polise haber verdi. Polis ekipleri evde inceleme yaparak parmak izi araması yaptı. Polis, eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"OĞLUMUN TÜM DEĞERLERİNİ, HATIRALARINI ALMIŞLAR"

Hatice Akarsu, tüm Barış Akarsu sevenlerinin ziyaretine açık müze olan evine hırsız girdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Çarşamba günü köye gittim, dün eve geldiğimde şoke oldum. Kapının kilidi yoktu. Ev darmadağın. Oğlumun takıları, ayetel kürsi kolyesi, taktığı bütün takıları almışlar. Tabancayı almışlar. Kolye, künye, yüzük. Oğlum rahmetli olduktan sonra onun yüzüğünü özel günlerde ben takıyordum. Yatak odasında komidinin içinde saklıyordum. Onu bile almışlar. Bütün dolapları, çekmeceleri açmışlar. Kızıma aldığım künye, küçük altınlar, nazarlıkları almışlar. Oğlumun odasında bulunan özel eşyalarına kadar. Sadece giysilerine, ayakkabılarına dokunmamışlar. Küpe, kolye ne varsa götürmüşler. Herhalde zengin sandılar. Evde para ziynet eşyası yok. Keşke olsa onları alsalardı. Oğlumun değerlerini, hatıralarını almışlar. Ben onlarla beraber kendimi dik tutuyordum, onlarda avunuyordum. Hepsini almışlar."

Oğlunun eşyalarının getirilmesini isteyen Hatice Akarsu, "Onlara yaramaz onlar. Getirsinler" diyerek gözyaşı döktü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #barış #akarsu #acılı anne #hırsızlık #takı #ödüller #çalındı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Karain Mağarası'nda 350 bin yıllık kemik parçaları bulundu
Sonraki Haber
Cinayetin nedeni borç- alacak değil, 'eşcinsellik' çıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.