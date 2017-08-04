MUĞLA’nın Datça İlçesi’nde bir işadamının villasından 150 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2'si kadın, 3 kuzen, Marmaris'te yakalandı

Datça'da geçen Çarşamba günü işadamı S.U.'nun villasına giren ikisi kadın, 3 kişi, yaklaşık 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Ön bahçeye durdurdukları otomobille kaçan şüphelileri gören S.U., polise haber verdi. Villanın güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelirenin 34 BF 3765 plakalı mavi renkli bir otomobille kaçtığını tespit etti. Polis, veri tabanından yaptığı araştırmada ise şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan kuzenler Filiz Karataş (41), Nazan Kurnaz (25) ve otomobili kullanan Salim Kenar (28) olduğunu belirledi.



Muğla Asayiş Büro Müdürlüğü ve Marmaris Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 12 kişilik ekiple çalışma başlattı. Datça- Marmaris karayolunda plaka tanıma ve güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Şüphelilerin Marmaris'te olduğu tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi 3 kuzenin içinde bulunduğu otomobil, Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinde durdurdu.



Gözaltına alınan Filiz Karataş, Nazan Kurnaz ve Salim Kenar, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi’ne götürüldü. Yapılan sicil taramasında Filiz Karataş'ın hırsızlık suçundan 11, Nazan Kurnaz'ın hırsızlık suçundan 10, Salim Kenar’ın ise hırsızlık suçundan 1 ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 2 kaydı olduğu belirlendi. İşadamı S.U., yapılan video konferans görüşmesinde yakalanan üç şüpheliyi teşhis edip, şikâyetçi oldu.



İfadelerinde suçlamaları reddedip, birbirlerini tanımadıkları söyleyen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Datça'ya gönderildi. Şüphelilerin, Muğla’nın çeşitli ilçelerinde yaşanan soygunlarla bağlantısı olup olmadığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı.