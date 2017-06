İçişleri Bakanlığınca görevlendirmenin yapıldığı Viranşehir Belediyesi tarafından altyapıdan sosyal ve kültür çalışmalarına kadar yaklaşık 200 bin nüfusu bulunan ilçenin ihtiyaçları hızla karşılanıyor

İçişleri Bakanlığınca Viranşehir Belediyesine Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ömer Çimşit, hizmetin herkese ulaşması için gayret ettiklerini söyledi.

Bakanlık tarafından 5 ay önce görevden alınan belediye başkanının yerine kanun hükmünde kararname kapsamında vekaleten görevlendirilen Viranşehir Kaymakamı Çimşit, nüfusu 200 bini aşan ilçe halkını hak ettiği hizmetlere bir an önce buluşturmak için yoğun çaba gösteriyor.

İlçeyi adeta şantiyeye çeviren Çimşit ve ekibi, alt yapıdan parklara, sulamadan sosyal ve kültürel çalışmalara kadar birçok alanda eş zamanlı hizmet yürütüyor.

Başkanvekili Çimşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerin asıl amacının topluma ve vatandaşa hizmet etmek olduğunu ifade ederek, bu doğrultuda çalışmalarında öncelikleri belirlediklerini söyledi.

Daha önce vatandaşın uğramadığı belediyenin kapılarının şu an halka tamamen açık olduğunu vurgulayan Çimşit, görüş ve düşünce fark etmeksizin vatandaşın gönlünü kazanacak, işini görecek çalışmaları kurdukları Beyaz Masa Birimi aracılığıyla sağladıklarını anlattı.

Özellikle ilçedeki yeşil alan sayısını artırmak istediklerini belirten Çimşit, şöyle konuştu:

"Tohum Kalemler Projesi'ni hayata geçirdik. İlçede 63 bin öğrenci vardı tamamına birer kalem hediye ettik. Her kalemin ucunda üç farklı tohum bulunuyordu. Doğa ve yeşille iç içe olarak ağaç sevgisi kazanmasını istedik. Yeşilin, barışın ve umudun rengi olduğunu biliyoruz. 30 binin üzerinde fidanı bu yıl toprakla buluşturduk. Toplamda 50 binin üzerinde fidan, ilçemize getirttik. Fırsat buldukça kurumlarımızın ve okullarımızın bahçelerine fidan dikerek daha yeşil bir görünüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte daha da artıracağız."



"Çöpten arındırma gayreti"

İlçenin daha temiz ve ferah bir görünüme kavuşması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğunu aktaran Çimşit, şöyle devam etti:

"Her gün sabah akşam cadde ve sokaklarımız temizleniyor. Tüm personelimizi tebrik ediyorum. Sadece cadde ve sokaklar değil boş kamu arazileri ve kirlilik hangi noktada ise çöplerin olduğu yerlerle ilgili olarak gereken yapılıyor. Çöplerden arındırılmış, kirlilikten arındırılmış hizmet etkisi görmüş bir Viranşehir için gayret ediyoruz. Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı öncesinde özellikle ilçe merkezindeki mezarlıkların temizliğini yapma, büyüyen zararlı otların temizlenmesi için gerekli işlemleri tamamlanacak, tertemiz hale gelecek."



"Sinema keyfi başlıyor"

Belediye olarak sosyal ve kültürel hizmetlere de ağırlık verdiklerine değinen Çimşit, bu kapsamda belediye kültür merkezinde sinema salonu açarak özellikle gençlerin ve çocukların yaz tatillerini vizyondaki filmleri izleyerek geçirmelerini sağlayacaklarını vurguladı.

Salonun son teknoloji cihazlarla donatıldığına işaret eden Çimşit, "Mevcut salonumuzu kültür merkezimize kazandırıp ondan sonra vizyondaki filmleri ilçemiz insanı ve özellikle öğrencilerimizle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda projemizi hazırladık, ihaleye çıktık. Modern 3D ve 4D cihazlarıyla uyumlu bir sinema salonu oluşturup ondan sonra vizyondaki arzu edilen filmleri ilçemiz insanı ve öğrencilerimizle buluşturmayı ve izletmeyi amaçlıyoruz." dedi.



"Trafik kurallarını eğlenerek öğrenecekler"

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle ilçeye bir de trafik parkı kurmayı hedeflediklerini anlatan Çimşit, parkın 14 dönümlük belediye arsasına inşa edileceğini kaydetti.

Çocukların bu sayede trafik kurallarını eğlenerek öğrenme imkanı bulacağını dile getiren Çimşit, "Minik çocuklarımızın ve öğrencilerimizin kullanması amacıyla trafik işaretlerinin levhalarının, lambalarının olduğu, öğrencilerimizin trafik bilgilerini artıracakları bir alan olarak planladık ve projelendirdik. Projenin takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.