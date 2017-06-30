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Vosvos tutkunları Karadeniz yaylalarını renklendirdi

"Şenlik tüm arkadaşlarımız adına çok güzel geçiyor"

Vosvos tutkunları Karadeniz yaylalarını renklendirdi

Ordu Kent Konseyi'nin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği "14'üncü Vosvos Şenliği" kapsamında kente gelen 200'ü aşkın vosvos tutkunu, gittikleri Karadeniz yaylalarını renklendirdi.

Samsun, Ankara, Zonguldak ve çevre illerden yaklaşık 200 vosvos tutkununun katıldığı şenlik Ordu'da devam ediyor.
Daha önce Perşembe ilçesindeki Yason Burnu'nda 2 gün kamp yapan vosvos tutkunları, buradaki programının ardından 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na çıktı.
Yaylanın çeşitli obalarında tur atan vosvos tutkunları, renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.
Yaylaya çıkan gurbetçilerin de ilgisini çeken etkinlikler 2 Temmuz'a kadar sürdürecek.
Vosvos Festivali Koordinatörü Şükrü Odabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğin yapılmasına destek olan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Odabaş, 25 Haziran'da kente gelmeye başlayan vosvos tutkunlarının Karadeniz'i çok beğendiğini ve en çok yaylaların kendilerini büyülediğini ifade ederek, "Şenlik tüm arkadaşlarımız adına çok güzel geçiyor. Bütün vosvosseverler şenliğin amacına ulaşması için ellerinden geleni yapıyor." dedi.
Şenliğin Ordu'nun tanıtımına önemli katkıları olacağını da aktaran Şükrü Odabaş, "Ordu'dan ayrılan her bir arkadaşımız burada yaşadıklarını çevresine anlatacak. Dolayısıyla Ordu ili için kazanılan her bir turist çok çok önemli." diye konuştu.
Odabaş, etkinlikler boyunca kendilerine katkı veren Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'ya da teşekkür ederek, "İnşallah bu şenliğin seneye daha kapsamlısını yapmak istiyoruz. Her yıl daha da büyüyen bir şenlik olsun istiyoruz." şeklinde konuştu.
Kabadüz Belediye Başkanı Kaya da yüzlerce vosvos tutkununu yaylalarında ağırlamaktan memnun olduklarını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #yayla #vosvos şenliği #ordu #karadeniz
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