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'Vücut Tarayıcı'lar hizmete girdi

ABD uçuşlarında yaşanan elektronik cihazların THY uçaklarının kabinine alınması yasağı kararının kaldırılması sonrası, güvenlik önlemleri çerçevesinde bir süre önce getirilen ve montajları tamamlanan 10 adet ‘Vücut Tarayıcı’ cihazı bugünden itibaren hizmete girdi.

'Vücut Tarayıcı'lar hizmete girdi

Yetkililer yeni cihazlarda dişprotezi röntgeni çektirir gibi tarama yapılacağı ve görüntülerin de ekranda çizgi  halinde görüleceğini söylediler.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Atatürk Havalimanı için 10 adet ‘Vücut Tarayıcı’ (Body Scanner) alındı

.Yeni alınan vücut tarayıcılar konusunda verilen bilgide cihaza giren yolcunun üzerinde cisimlerin ekrana temsili şekil üzerinde belireceği ve operatörün de önündeki ekranda bu şekil üzerinde cisimlerin olduğu noktaların görüntüleyeceğini söyledi.

Bir yetkili ise sistemle ilgili şunları söyledi: “Yolcunun üzerindeki plastik, seramik,ve sıvı dahil tüm unsurlar ekranda yolcunun çizgi şekli bir cisim üzerinde görüntüleniyor. Şayet vücut üzerinde herhangi bir unsur varsa operatör bu bilgiyi güvenlikteki arkadaşlarına bildiriyor ve göründüğü noktaları da belirtiyor. Yolcu cihazın içine girdikten sonra iki kez sağlı ve sollu olarak dönüyor. Aynı diş protezi çekilir gibi görüntü alınıyor. Bu görüntü operatörün önüne düşüyor ve operatörde görüntüye göre karar veriyor”

Yetkililer ‘Vücut Tarama’ cihazlarının dış hatlarda pasaport kontrolünden sonra, iç hatlarda da güvenlik kontrolu yapılan bölgede konuşlandığını söylediler.
Vücut Tarama cihazlarının DHMİ tarafından Atatürk Havalimanı için 10 adet, Ankara ve İzmir için de dörder adet alındığını açıkladılar.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #THY
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