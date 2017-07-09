Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Gençlik Kampı" kapsamında Meksika, Rusya, Kuzey Kore, Ukrayna ve Hong Kong'tan gelen öğrenciler "Kırklareli Yamaç Paraşütü Festivali"ne katıldı

Kırklareli'nde 2'ncisi düzenlenen "Kırklareli Yamaç Paraşütü Festivali" renkli görüntülere sahne oluyor.



Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyünde oluşturulan sahada dün başlayan festival devam ediyor.

Festivale, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Gençlik Kampı" kapsamında kentte bulunan Meksika, Rusya, Kuzey Kore, Ukrayna ve Hong Kong'dan gelen yaklaşık 15 öğrenci de katıldı.

Festivalin ikinci gününde yaklaşık 40 yamaç paraşütü pilotu bir araya gelerek uçuşlarını gerçekleştirdi.

Yabancı öğrenciler de yamaç paraşütü ile uçuş yaptı. Öğrencilerin uçuş öncesinde büyük heyecan yaşadıkları görüldü.

Festivalin koordinatörü ve yamaç paraşütü pilotu Mete Gökçadır, AA muhabirine yaptığı yaptığı açıklamada, festivalin artık uluslararası boyuta taşındığını söyledi.

Kırklareli'nin yamaç paraşütüne son derece elverişli olduğunu belirten Gökçadır, festivalde yabancı öğrencileri konuk etmekten büyük keyif duyduklarını aktardı.

Festivalin bu yıl 2'ncisini düzenlediklerini anımsatan Gökçadır, yabancı öğrencilerin uçuş esnasında büyük bir heyecan yaşayarak, mutlu olduklarını gözlemlediklerini aktardı.

Festival bugün sona erecek.