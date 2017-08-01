Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim gören 30 yabancı öğrenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kentin farklı noktalarında bulunan 21 bilgi evinde ortaokul öğrencilerine yönelik yaz kursunda gönüllü İngilizce öğretmenliği yapıyor.

Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrenciler, kentteki ortaokul öğrencilerine gönüllü İngilizce eğitimi veriyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesince şehrin farklı noktalarında bulunan 21 bilgi evinde ortaokul öğrencilerine yönelik yaz İngilizce kursunda, 30 yabancı öğrenci gönüllü öğretmenlik yapıyor.



Kursta teorik bilgiler veren gönüllü öğretmenler, daha sonra öğrencilerle çarşı, pazar ve market gezerek İngilizce pratik yapmalarını sağlıyor.

Etiyopyalı Mohammed Muntaz Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde doktora öğrencisi olduğunu söyledi.



Osman, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Uluslararası Öğrenci Biriminden, öğrencilere İngilizce öğretmemiz konusundan teklif geldi. Biz de memnuniyetle yardım etmek için kabul ettik, çalışıyoruz.



Öğrencilerin bizden ders almaları avantajlı, özellikle telaffuz açısından. Boş vakitlerimizde öğrencilere yardım ediyoruz, hem İngilizce dersi veriyorum hem de kenti geziyorum." diye ekledi.



"Yaz tatili boyunca gönüllü olarak ders veriyoruz"



Kırgızistanlı Zhakshylyk Sharshekov da Kocaeli Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptığını söyledi.



Sharshekov, "Kocaeli halkı, iklim, ortam çok güzel burada. Kocaeli çok sevilecek bir yer. Biz öğrencilere İngilizce dersi vermeye 1 ay önce başladık. Yaz tatili boyunca, gönüllü olarak ders veriyoruz. İngilizce yaz kampı yapılacak dediler ve biz çok sevindik. Böyle güzel bir projeye 'hayır' diyemedik, çok güzel bir proje ve buna katıldık. Farklı ülkelerden, farklı kültürlerden gelen insanlardan İngilizce dersi almak öğrenciler için çok ilginç. Umarım verimli oluruz." diye konuştu.



"Kelime haznemiz gelişti"



Kursiyerlerden 13 yaşındaki Kübra Taş, 7. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Geçen yaz da geliyordum kursa. Bu yaz da devam ediyorum. Yabancı hocalardan ders almak TEOG sınavı açısından iyi. Birçok kelime öğrendim.



Yani çok iyi oldu benim için. Yabancı hocalardan ders almak daha avantajlı.



Sürekli İngilizce konuştuğumuz için kelime haznemiz gelişti." ifadelerini kullandı.