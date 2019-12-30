Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 11,4 arttı

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler günden güne artıyor. Sayı kasımda yıllık yüzde 11,4 yükseldi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilk 11 ayın ziyaretçi sayısını açıkladı.



Verilere göre ülkemiz 11 ayda toplam 48 milyon 46 bin 732 ziyaretçi ağırladı. Bu rakamın yüzde 49'u İstanbul'a geldi.



Kasım ayında yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyon 190 bin 622 oldu.



Ziyaret eden ülkeler arasında 17,42 artış ile Rusya birinci, yüzde 11,57 artış ile Almanya ikinci, yüzde 13,3 artış ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı.



Kasım ayında ülkemize gelen 2 milyon 190 bin 622 yabancı ziyaretçinin yüzde 1,56'sına denk gelen 34 bin 240'ının günübirlikçiler olduğu tespit edildi.







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