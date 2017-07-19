Edirne'de etkili olan yağışlar, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı.

nin debisini hem havzasındaki hem dedeki lokallar olumlu yönde etkiledi. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan aşırı sıcaklar sonrası dip seviyelere gelen debiler yağışla birlikte yükselişe geçti.DSİ verilerine göre, temmuz ayı başında 65 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç'in debisi yağışların etkisiyle yaklaşık iki kat arttı. Son ölçümlerde Kirişhane istasyonunda Meriç'in debisi saniyede 119 metreküp olarak ölçüldü.Yağışlara bağlı olarak debisinde artış olan Tunca'nın da Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü 8 metreküp/saniye olarak kaydedildi.Artışın taşkına neden olabilecek seviyede bulunmadığı bildirildi.