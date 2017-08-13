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Yağışlı hava geliyor (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı geldi. İstanbul, Pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altında kalacak

Yağışlı hava geliyor (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi. Bugün çok bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul yarından itibaren sağanak yağışın etkisi altında kalacak. İstanbul'da yarın yer yer sağanak yağış beklenirken Salı günü parçalı bulutlu bir hava olacak. İstanbul'a asıl yağışın ise Çarşamba ve Perşembe günü yağması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı kesimleri ve Akdeniz çevrelerinin parçalı bulutlu, Rize çevreleri, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimleri ve öğle saatlerinde Doğu Toroslar mevkii ile akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile İç Ege ve kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu ve açık 30

Trabzon: Parçalı bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #istanbul #Hava durumu
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