Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı geldi. İstanbul, Pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altında kalacak

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi. Bugün çok bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul yarından itibaren sağanak yağışın etkisi altında kalacak. İstanbul'da yarın yer yer sağanak yağış beklenirken Salı günü parçalı bulutlu bir hava olacak. İstanbul'a asıl yağışın ise Çarşamba ve Perşembe günü yağması bekleniyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı kesimleri ve Akdeniz çevrelerinin parçalı bulutlu, Rize çevreleri, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimleri ve öğle saatlerinde Doğu Toroslar mevkii ile akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile İç Ege ve kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 35



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33



İzmir: Az bulutlu ve açık 37



Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36



Antalya: Az bulutlu ve açık 32



Samsun: Az bulutlu ve açık 30



Trabzon: Parçalı bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38



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