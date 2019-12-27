Yakıt deposunda 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kamyonun yakıt deposuna gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
YURT 27.12.2019, 12:16 27.12.2019, 12:18
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siverek-Diyarbakır kara yolu uygulama noktasında, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Kamyonda arama yapan ekipler, yakıt deposuna gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Sürücü gözaltına alındı, araca el konuldu.
Kaynak: AA
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