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Yakıt deposunda 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kamyonun yakıt deposuna gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

YURT 27.12.2019, 12:16 27.12.2019, 12:18
Yakıt deposunda 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siverek-Diyarbakır kara yolu uygulama noktasında, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda arama yapan ekipler, yakıt deposuna gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu. 

Sürücü gözaltına alındı, araca el konuldu.

Kaynak: AA
#yakıt deposu #Kaçak Sigara #şanlıurfa #siverek
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