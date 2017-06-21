Bağcılar'da bir kamyonun yakıt deposundan mazot çaldığı öne sürülen şüphelilerden birinin polis memuru olduğu tespit edildi

İstanbul Bağcılar'da bir kamyonun yakıt deposundan mazot çaldığı öne sürülen şüphelilerden birinin polis memuru olduğu tespit edildi.



Alınan bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Demirkapı Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonun yakıt deposundan mazot çalan bazı kişileri fark etti.

Polis ekiplerini gören şüpheliler, kullandıkları araçla kaçmaya çalışırken, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Araçtaki bir şüpheli kaçarken, sürücü E.Ş. yakalandı. Araçta yapılan kontrolde, 1 ton kapasiteli yakıt deposu bulundu.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli E.Ş'nin Bağcılar'da polis memuru olarak görev yaptığı ve kullandığı aracın üzerinde haciz bulunduğu ortaya çıktı.

Şüpheli polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatılırken, polis ekiplerinin kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.