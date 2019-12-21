"Yalancı Bahar" arıcıları endişelendirdi
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum arılar için ciddi tehdit oluşturuyor. Sıcaklık arıların biyolojik saatini olumsuz etkiliyor.
YURT 21.12.2019, 16:47
"Yalancı bahar" arıcıları endişelendiriyor.
Kışın hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, arıların biyolojik saatinin olumsuz etkiledi.
Arıcılıkta arı kaybı yüzde 10. Sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ederse bu kayıp yüzde 70'lere ulaşabilir.
Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Meral Kekeçoğlu'na göre durum çok ciddi.
Arıcılık sektörü olumsuz etkienebilir. Kekeçoğlu, arıların kısır bir dögüye girdiğini söylüyor.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P