"Yalancı Bahar" arıcıları endişelendirdi

"Yalancı bahar" arıcıları endişelendiriyor.

Kışın hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, arıların biyolojik saatinin olumsuz etkiledi.

Arıcılıkta arı kaybı yüzde 10. Sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ederse bu kayıp yüzde 70'lere ulaşabilir.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Meral Kekeçoğlu'na göre durum çok ciddi.

Arıcılık sektörü olumsuz etkienebilir. Kekeçoğlu, arıların kısır bir dögüye girdiğini söylüyor.

ulusal.com.tr