Buldan'ın Çarşı Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Safiye Sabiha Ural'ın İzmir'de yaşayan ablası, kardeşinin bir hafta boyunca telefonlarına cevap vermemesi üzerine durumu polise bildirdi. Mahalle muhtarıyla beraber eve gelen polis, kapıyı kırarak içeriye girdi.
Ekipler, evde Safiye Sabiha Ural'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ural'ın cansız bedeni, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Ural'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Safiye Sabiha Ural evinde ölü bulundu.
Buldan'ın Çarşı Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Safiye Sabiha Ural'ın İzmir'de yaşayan ablası, kardeşinin bir hafta boyunca telefonlarına cevap vermemesi üzerine durumu polise bildirdi. Mahalle muhtarıyla beraber eve gelen polis, kapıyı kırarak içeriye girdi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.