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Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Safiye Sabiha Ural evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Buldan'ın Çarşı Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Safiye Sabiha Ural'ın İzmir'de yaşayan ablası, kardeşinin bir hafta boyunca telefonlarına cevap vermemesi üzerine durumu polise bildirdi. Mahalle muhtarıyla beraber eve gelen polis, kapıyı kırarak içeriye girdi.

Ekipler, evde Safiye Sabiha Ural'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ural'ın cansız bedeni, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Ural'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli
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