Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Çalıca köyünde Aytunç Canikli idaresindeki 77 DZ 391 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Emrah Gündüz idaresindeki 77 DA 076 plakalı otomobil çarpıştı.



Motosikletin devrildiği kazada sürücüsü Canikli ile motosiklette bulunan Muhammed Görmez yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.