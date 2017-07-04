Yatağında ıslah çalışmaları süren derenin taşması sonucu bazı evlerin alt katlarını su bastı, seralar ise su altında kaldı

Yalova'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin alt katlarını su bastı, çoğu çiçek yetiştirilen seralar ise su altında kaldı.

Sabah saatlerinde başlayan yağış, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde etkili oldu. İlçeye bağlı Koru beldesinde, yatağında ıslah çalışmaları süren derede taşkın oluştu.

Önemli bölümü kesme çiçek olmak üzere birçok sera ile bazı binaların alt katları su altında kaldı. Bazı evlerin giriş katından çıkamayan vatandaşlar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Taşkın nedeniyle Koru-Çınarcık yolu ulaşıma kapandı. Ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.

Bölgeye gelen Vali Tuğba Yılmaz, AFAD yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yılmaz, "Taşkının yağmurdan mı derenin yanlış ıslahından mı olduğunu tespit edeceğiz, gereken neyse yapacağız." dedi.



"Hasar tespit çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak"

Vali Yılmaz, daha sonra yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Su baskınlarında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirten Yılmaz, sabah 06.00 sularında Çınarcık ilçesi, Koru ve Çalıca bölgelerinde aşırı yağış sonucu çevre derelerin taşmasıyla su baskınları meydana geldiğini hatırlattı.

Haber alınır alınmaz olay yerine AFAD, 112, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerinin ivedi olarak sevk edildiğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ekiplerin koordineli bir şekilde çalışması sonucu, ovadaki su, dere yatağına alınarak gerekli tüm önlemler alınmıştır. İlk etapta yolda kalan araçlardan ve evlerin bodrum katlarında yaşayan vatandaşlarımızdan arama-kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu 26 kişi güvenli yerlere alınmış olup, olayla ilgili can kaybımız ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Taşkın nedeniyle, DSİ Bölge Müdürlüğünün ekiplerince gerek dere yatağıyla ilgili, gerekse Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince dere üzerindeki köprüde meydana gelen çökme sebebiyle çalışmalar başlatılmış olup yol çalışması tamamlanana kadar trafik tali yoldan verilecektir. Valiliğimizce sel dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımıza yönelik hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır ve en kısa sürede tamamlanacaktır."



"Zarar çok büyük"

Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çınarcık ilçesine bağlı beldede, taşkının yaşandığı alanda daha önce köprü bulunduğunu ve derenin köprünün altından geçtiğini söyledi.

Islah çalışmaları kapsamında söz konusu köprünün yıkıldığını, derenin geçişi için iki menfez yerleştirdiğini anlatan Yaman, şunları kaydetti:

"Biz bu konuda uyarılarda bulunduk. Bunun yeterli gelmeyeceğini, sıkıntı oluşturacağını söyledik ama bizim dinleyen olmadı. Taşkın olmasına imkan yoktu. Menfezler tıkanınca su baskını oldu. Bu bölge süs bitkisi üretimi yapan seraların olduğu bölge. Zarar çok büyük. Evler, seralar sular altında kaldı. Sadece benim 2 dönüm seram su altında kaldı."

Yaman, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün su taşkını yaşanan evlerde, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün de seralarda hasar tespit çalışması yaptığını belirtti.