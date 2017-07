Kesme çiçek üretiminin önemli merkezi Yalova'da, önceki gün etkili olan kuvvetli yağış ve yatağında ıslah çalışmaları süren deredeki taşkın nedeniyle Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesindeki yaklaşık 250 çiçek serası zarar gördü.

Kesme çiçek üretiminin önemli merkezi Yalova'da, önceki gün etkili olan kuvvetli yağış ve yatağında ıslah çalışmaları süren deredeki taşkından etkilenen çiçek seralarında, suların çekilmesinin ardından, hasarın boyutları iyice gözler önüne serildi.



Üreticilerin satışını yaparak, kapora aldıkları ya da satışa hazır 10 binlerce saksılı çiçek, çamura bulandı.

S.S Koruköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kanar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koru beldesinde salı günü aşırı yağışlardan dolayı seraların zarar gördüğünü belirtti.



Beldeden geçen derede yapılan ıslah çalışmalarının da seraların su almasında etkili olduğunu ifade eden Kanar, şöyle konuştu:



"Yaklaşık 50 üreticimizin zararı var. Özellikle dere kenarındaki üreticilerin zararı büyük. Kimisinin yüzde 50 kimisinin yüzde 100 zararı var. Yetkililer geldi buradan notlarını aldı. Zarar o zaman daha net ortaya çıkar. Yaklaşık 250 sera zarar gördü. Bu seralarda bitki soğanları, bitkiler var. Tahmini olarak 2 milyon lira zarar var. Yalova Valimiz geldi. İl ve ilçe tarım müdürlüklerinden yetkililer geldi. Tespitler yapıldı. Beldede 400 üretici var. 2 bin dönüm arazide de çiçekçilik yapılıyor. Yaklaşık olarak 100 dönüm arazimiz şiddetli yağıştan etkilendi, zarar gördü."



"Hasar tespitleri yapıldı"



Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ersoy Baday da beldede en çok mahallerindeki seraların zarar gördüğünü belirterek, su baskınlarını salı sabahı mahalle sakinlerinden öğrendiğini ifade etti.



Baday, "Hemen aracımla olay yerine geldim. Olay yerine ilk önce AFAD ekipleri geldi. 112'ye gelen acil çağrılara baktık. Evlerde mahsur kalanları tespit ettik. İtfaiye ekipleriyle evlerde mahsur kalan yaklaşık 30 kişiyi kurtardık. Dere taşmıştı. Arabalar dere yataklarındaydı. İki araba dere yatağında duruyor. Devletimizden Allah razı olsun olay yaşanır yaşanmaz bölgeye ekipler geldi. İl yöneticileri sabah erken saatlerinde buradaydı. Hasar tespitleri aynı gün yapıldı. Bugün tekrar kontrol edildi. Ziraat Odası'ndan il ve ilçe tarım müdürlükleri Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü'nden ekipler tespitlerini yaptı. Devletimize Allah zeval vermesin hep yanımızda oldu." diye konuştu.



Seraların yanı sıra bazı evlerin de zarar gördüğünü vurgulayan Baday, şunları anlattı:



"Bazı seralar az bazıları da çok zarar gördü. Hayvanların yemleri gitti. Aracı su altında kalanlar oldu. 8-10 ev kullanılamaz hale geldi. İçerisindeki beyaz eşya ve mobilyalar hasar gördü. Köprünün zamanında bitirilmemesi etkili oldu. İnşallah bu felaket ders olur müteahhit arkadaşlara. Bunu ucuz atlattık. Can kaybımız olmadı. İnşallah daha kötüsü olmaz, bir an evvel biter bu köprü. Daha önce böyle bir şey yaşanmadı. Sadece dere kenarında oldu, bu felaket."



"Seraların içerisi balçık dolu, çalışamıyoruz"



Kesme ve saksılı gül üreticisi Sinan Özaydın de maddi ve manevi zarar gördüklerini ifade ederek, beldede 13 dönüm arazide tarım yaptığını, bunun 2 dönümünün sular altında kaldığını kaydetti.



Özaydın, "Seranın dışında 500 metrekare alanım erozyon nedeniyle çöktü. Yaklaşık 840 metrekare alanı ise su bastı. Şimdi seraların içerisi balçık dolu, çalışamıyoruz. Seraların içerisindeki ürünler soğanlı ürünler. Yurt dışına bu ayın sonunda satışını yapacaktık. Kaporasını da almıştık.



Azerbaycan'a gidecekti soğanlar. Şu an hiçbir iş yapamıyoruz soğanlar çürüyebilir. Hobi olarak ilgilendiğim 120 kadar güvercinim telef oldu. Derenin akıntısına kapılıp gitti, kurtaramadık. Canımızı zor kurtardık. Damızlık ithal ürünlerimiz vardı, piyasa değeri yüksek bunlar kayboldu, akıntıyla gitti. Eğer içerideki soğanlar çürürse soğanın adedi ve Hollanda'dan geliş fiyatı 7,5 avro. Sadece soğan bazında hesaplarsak, 120 bin lira kadar sadece soğan zararımız var. Güvercinler ve diğer zararları saymıyorum bile." diye konuştu.



Çiçek üreticisi Recep Önver ise saksı türü süsü bitkisi yetiştirdiğine, zararının çok büyük olduğuna işaret ederek, şunları anlattı:

"Yaklaşık 30 bin boş saksı ile 20 bin satışa hazır çiçeğim zarar gördü. 150-200 bin liralık bir zararım oldu. Yaklaşık 20 ton arpam vardı o da gitti. 300 balya saman vardı, onlarda ıslandı zarar gördü. Traktöre ait tırmıklar vardı onları da su alıp götürdü. 1 tonluk ilaç tankerim vardı o da gitti. Bahçede olan ekipmanlarımdan hiçbir şey kalmadı. Seralarımıza balçıktan giremiyoruz. Yetkililer gelip, hasarımızı tespit etti. Gereğinin yapılacağını söylediler."