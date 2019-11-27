Yamaç paraşütünde cam kırığı tehlikesi

Adrenalin tutkunlarının en fazla tercih ettiği sporlardan birisi yamaç paraşütü. Üstelik muhteşem manzaralar eşliğinde yapılan bir spor. Sanılanın aksine, yamaç paraşütçüleri bu sporu tehlikeli bulmuyor. Ancak onları korkutan binlerce metre yüksekte süzülmek değil, paraşüt açtıkları yamaçlardaki cam kırıkları. Yamaç Paraşütü sporcusu Serkan Çiçek nedenini anlattı.

Yamaç paraşütçüleri genellikle Türkiye'nin en güzel manzaralı yamaçlarından atlayış yapıyor. Hal böyle olunca, bu güzel manzaranın tadını çıkarmaya gelen vatandaşlar da bu alanları yoğun olarak kullanıyor. Ancak vatandaşların geride bıraktıkları şişelerin kırıkları, paraşütçüler için büyük tehlike. Yamaç paraşütü öğretmen asistanı ve planör pilotu Kemal Togil, bunun yurt genelinde bir sorun olduğunu söyledi.

Yamaç paraşütçüleri vatandaşlara çağrı yaptı. Mesire yerlerini buldukları gibi temiz bırakmalarını, çöp ve cam şişelerini doğaya atmamalarını, çevreye ve atlayış alanlarındaki can güvenliğine karşı duyarlı olmalarını istedi.

HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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