Yamaç paraşütünün ipi kopunca denize acil iniş yaptılar. Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kişi yamaç paraşütü yapıyordu. Paraşütün ipi 700 metre yükseklikte koptu. Pilotun müdahalesiyle denize acil iniş yapıldı. O anlar paraşütteki kameraya yansıdı.

Akdeniz'i gökyüzünden izlemenin keyfini sürüyorlardı ki paraşütün ipi koptu. Denize acil iniş yaptılar.



Antalya'nın Alanya ilçesinde, pilot Tulgay Özden ve 70 yaşındaki Danimarkalı turist, Akçalı Tepesi'nden atlayış yaptı. Yamaç paraşütünün ana bağlantı ipleri, 700 metre yükseklikteyken koptu.



Paraşüt, hızlı bir şekilde irtifa kaybetti. Pilot Özden'in müdahalesiyle denize acil iniş yapıldı.



O anlar, paraşütteki kameraya işte böyle yansıdı.



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