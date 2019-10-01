''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
''Eğitim-öğretim faaliyetleri aksamayacak''
''Eğitim-öğretim faaliyetleri aksamayacak''
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Volkswagen Manisa'da şirket kurdu
Volkswagen Manisa'da şirket kurdu

Yamaç paraşütünün ipi kopunca denize acil iniş yaptılar

Yamaç paraşütünün ipi kopunca denize acil iniş yaptılar. Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kişi yamaç paraşütü yapıyordu. Paraşütün ipi 700 metre yükseklikte koptu. Pilotun müdahalesiyle denize acil iniş yapıldı. O anlar paraşütteki kameraya yansıdı.

Yamaç paraşütünün ipi kopunca denize acil iniş yaptılar

Akdeniz'i gökyüzünden izlemenin keyfini sürüyorlardı ki paraşütün ipi koptu. Denize acil iniş yaptılar.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, pilot Tulgay Özden ve 70 yaşındaki Danimarkalı turist, Akçalı Tepesi'nden atlayış yaptı. Yamaç paraşütünün ana bağlantı ipleri, 700 metre yükseklikteyken koptu.

Paraşüt, hızlı bir şekilde irtifa kaybetti.  Pilot Özden'in müdahalesiyle denize acil iniş yapıldı.

O anlar, paraşütteki kameraya işte böyle yansıdı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya #alanya
Önceki Haber
Define aramak için girdiği mağaradan cansız bedeni çıktı
Sonraki Haber
Balıkesir'de yangın paniği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.