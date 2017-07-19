İstanbul/Bakırköy'de 2 yıl önce lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ömer Fatih Öztürkler'in 'yan bakma' meselesi yüzünden çıktığı belirtilen kavgada 4 kez bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davaya bilirkişi raporu ulaştı. Olay gününe ait güvenlik kamarası görüntülerinin incelenmesinin ardından hazırlanan bilirkişi raporuna göre firari sanık Mert Z.'nin olay günü Ömer Fatih Öztürkler'i kovaladığı ve elinde bıçak tutuyor olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, atılı suçun niteliğinin değişme ihtimali, tutuklulukta geçen süre ve mevcut delil durumunu da dikkate alarak 2'si üniversite öğrencisi 5 sanığın tahliyesine karar verdi. Kararın ardından adliye koridorlarında sinir krizi geçiren Anne Semra Öztürkler de “17 yaşında oğlumu toprağa verdim, sanıkları tahliye ettiler, kanını yerde bıraktılar" diyerek feryat etti.

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SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI







BİLİRKİŞİ RAPORU



Ulusal ve Uluslararası Adli Kriminal inceleme ve Raporlama Kuruluşu, olay gününe ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri inceledi ve 36 sayfalık rapor hazırladı. Raporda Ömer Fatih Öztürkler'in elinde tablet ya da cep telefonu ile ara sokaklardan koşarak kaçtığı, Öztürkler'i kovalayan kişinin de Mert Z. olduğu, ara sokaklarda kovalamacanın devam ettiği belirtildi. Öztürkler'in bir pasaja girdiği, onun hemen arkasından gri bereli bir kişinin pasaja girdiği, onun akabinde de hemen arkasından da Mert Z.'nin pasaja girdiği kaydedilen raporda, Mert Z.'nin ellerini karın hizasında birleştirerek elinde bir şey tutar gibi göründüğü, onun hemen ardından da kırmızı montlu Recep G.'ın pasaja girdiği anlatıldı. Ömer Fatih Öztürkler'in pasajdan çıkarken yere düştüğü, Mert Z.'nin pasajdan çıktığı anda sağ elinde siyah uzun bir nesne görüldüğü, nesnenin ne olduğunun takdirinin yargı makamına bırakıldığı ifade edildi. Mert Z.'nin yere düştüğünde ona en yakın kişinin Mert Z. olduğu, Öztürkler'in, Mert Z.'ye hitapla sağ kolunu havaya kaldırıp bir şeyler açıklamak ister jestler ile bir şeyler söylediği ifade edildi. Öztürkler'in ayağa kalkarak kaçmaya uğraştığı, kırmızı montlu Recep G.'nin kaçmaya çalışan Öztürkler'i yakalayıp, gitmesini engellediğinin altı çizilen raporda şu ifadeler kullanıldı: "Bu sırada Mert Z.'nin sağ kolunu dirsekten bükerek geriye çektiği, gerdiği ve Öztürkler'e doğru koşarak hamle yaptığı, kolunun bu karakterislik görünümünden dolayı bıçak tutuyor olanileceğinin değerlendirildiği, bu hamlenin ardından arbede yaşandığı, kişilerin tekrar pasaja girdiği, çok kısa bir süre sonra pasajdan koşarak kaçan Mert Z.'nin elinde herhangi bir nesne görülmediği değerlendirilmiştir."



SANIK : MASUMUM TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM



Tutuklu sanıklardan Onur B.T. de "Tutuksuz yargılanırken, 24 ay sonra tutuklandım. Mahkeme dosyası mahkemenize geldiğinde yurt dışındaydım. Buna rağmen ve geçirdiğim kaza nedeniyle seyahat etme engelim olmasına rağmen duruşmaya geldim. Tüm duruşmaları takip ettim. Kaçma şüphem yoktur. Delilleri karartma şüphem yoktur. Tahliyemi talep ediyorum, masumum suçsuzum" şeklinde konuştu. Diğer sanıklarda suçsuz olduklarını belirterek, tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, Sanık Mert Z.'nin yakalama halinin devamına ve hakkında çıkarılan kırmızı bültenin infazının beklenmesine karar verdi.



5 SANIK YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULARAK TAHLİYE EDİLDİ



Sanıklar Recep G., Kerimcan M., Onur B.T., Savaş Ö. ve Barış A.'nın tutuklulukta geçen süre, mevcut delil durumu ve üzerlerine atılı suçun niteliğinin değişme ihtimalini de gözönüne alarak oy çokluğuyla tahliyelerine karar veren mahkeme heyeti 5 sanığın yurt dışına çıkışını da yasakladı. Duruşma Eylül ayına ertelendi.



ANNE: 17 YAŞINDA OĞLUMU TOPRAĞA VERDİM



Kararın ardından sinir krizi geçiren anne Semra Öztürkler "17 yaşında oğlumu toprağa verdim, kanını yerde bıraktılar, adalet nerede?" diyerek adliye koridorlarında feryat etti. Baba Harun Öztürkler ise "Adalet bu mu şimdi" dedi.



ÜYE HAKİM MUHALEFET ŞERHİ KOYDU



Öte yandan üye hakimlerden Cemil Derin ise tahliye kararına muhalefet şerhi koydu. Olayın oluş şekli ve mevcut delil durumuna göre sanıkların tutukluluk durumunun devamı görüşünden olan üye hakim Derin, tüm sanıkların adli kontrol kararı ile tahliye kararına muhalefet olduğunu tutanaklara yazdırdı.



İDDİANAME



İddianameye göre olay şöyle oldu: Ömer Fatih Öztürkler 8 Şubat 2015'de iki arkadaşıyla Ataköy'de bir Alışveriş Merkezi'ne (AVM) giderek, yemek yemeye başladı. Yan masadada sanıklardan Mert Z. ile Murat Z. yemek yerken taraflar arasında 'Yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mert Z., Ömer Fatih Öztürkler ve arkadaşlarına “Yemeğinizi yiyin bizi takip edin, sizinle görüşeceğiz" dedi. AVM'de başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüştü. Ömer Fatih Öztürkler'in arkadaşı Kürşat F.E. çekiç ile Güney Z.'nin kafasına vurarak yaraladı. Daha sonra da taraflar ayrıldı. Bu olay üzerine Mert Z. telefonla arkadaşlarını çağırdığı ve iki gruba ayrılarak Ömer Fatih Öztürkler ve arkadaşlarının peşine düştü. Ömer Fatih Öztürkler çarşı içerisinde bulunduğu sırada sanıklardan Mert Z.'nin kendine doğru koştuğunu görünce yakalanmamak için kaçmaya başladı. Ömer Fatih Öztürk'lerin pasaj içinden çıkarak Yıldız Kuruyemiş önünde yere düştü. Mert Z. yakaladığı Ömer Fatih Öztürkler'i 4 kez bıçakladı. Olayın ardından Mert Z. ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. Ömer Fatih Öztürkler ise hastanede hayatını kaybetti. Mert Z.'nin "Kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianamede, Savaş Ö. (19) , Onur B. T. (19), Barış A. (19), Kerimcan M. (19)ve Recep G.'nin (19) “Kasten çocuğa karşı öldürmeye karşı yardım etmeö suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi talep ediliyor. Dinçer Z.'nin (41) ise “Suçluyu kayırmaö suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyor. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Recep G., Kerimcan M., Onur B.T., Savaş Ö. ve Barış A. hazır bulundu. Maktül Ömer Fatih Öztürkler in annesi Semra ve babası Harun Öztürkler de "şikayetçi" sıfatıyla duruşmaya katıldı.Ulusal ve Uluslararası Adli Kriminal inceleme ve Raporlama Kuruluşu, olay gününe ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri inceledi ve 36 sayfalık rapor hazırladı. Raporda Ömer Fatih Öztürkler'in elinde tablet ya da cep telefonu ile ara sokaklardan koşarak kaçtığı, Öztürkler'i kovalayan kişinin de Mert Z. olduğu, ara sokaklarda kovalamacanın devam ettiği belirtildi. Öztürkler'in bir pasaja girdiği, onun hemen arkasından gri bereli bir kişinin pasaja girdiği, onun akabinde de hemen arkasından da Mert Z.'nin pasaja girdiği kaydedilen raporda, Mert Z.'nin ellerini karın hizasında birleştirerek elinde bir şey tutar gibi göründüğü, onun hemen ardından da kırmızı montlu Recep G.'ın pasaja girdiği anlatıldı. Ömer Fatih Öztürkler'in pasajdan çıkarken yere düştüğü, Mert Z.'nin pasajdan çıktığı anda sağ elinde siyah uzun bir nesne görüldüğü, nesnenin ne olduğunun takdirinin yargı makamına bırakıldığı ifade edildi. Mert Z.'nin yere düştüğünde ona en yakın kişinin Mert Z. olduğu, Öztürkler'in, Mert Z.'ye hitapla sağ kolunu havaya kaldırıp bir şeyler açıklamak ister jestler ile bir şeyler söylediği ifade edildi. Öztürkler'in ayağa kalkarak kaçmaya uğraştığı, kırmızı montlu Recep G.'nin kaçmaya çalışan Öztürkler'i yakalayıp, gitmesini engellediğinin altı çizilen raporda şu ifadeler kullanıldı: "Bu sırada Mert Z.'nin sağ kolunu dirsekten bükerek geriye çektiği, gerdiği ve Öztürkler'e doğru koşarak hamle yaptığı, kolunun bu karakterislik görünümünden dolayı bıçak tutuyor olanileceğinin değerlendirildiği, bu hamlenin ardından arbede yaşandığı, kişilerin tekrar pasaja girdiği, çok kısa bir süre sonra pasajdan koşarak kaçan Mert Z.'nin elinde herhangi bir nesne görülmediği değerlendirilmiştir."Tutuklu sanıklardan Onur B.T. de "Tutuksuz yargılanırken, 24 ay sonra tutuklandım. Mahkeme dosyası mahkemenize geldiğinde yurt dışındaydım. Buna rağmen ve geçirdiğim kaza nedeniyle seyahat etme engelim olmasına rağmen duruşmaya geldim. Tüm duruşmaları takip ettim. Kaçma şüphem yoktur. Delilleri karartma şüphem yoktur. Tahliyemi talep ediyorum, masumum suçsuzum" şeklinde konuştu. Diğer sanıklarda suçsuz olduklarını belirterek, tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, Sanık Mert Z.'nin yakalama halinin devamına ve hakkında çıkarılan kırmızı bültenin infazının beklenmesine karar verdi.Sanıklar Recep G., Kerimcan M., Onur B.T., Savaş Ö. ve Barış A.'nın tutuklulukta geçen süre, mevcut delil durumu ve üzerlerine atılı suçun niteliğinin değişme ihtimalini de gözönüne alarak oy çokluğuyla tahliyelerine karar veren mahkeme heyeti 5 sanığın yurt dışına çıkışını da yasakladı. Duruşma Eylül ayına ertelendi.Kararın ardından sinir krizi geçiren anne Semra Öztürkler "17 yaşında oğlumu toprağa verdim, kanını yerde bıraktılar, adalet nerede?" diyerek adliye koridorlarında feryat etti. Baba Harun Öztürkler ise "Adalet bu mu şimdi" dedi.Öte yandan üye hakimlerden Cemil Derin ise tahliye kararına muhalefet şerhi koydu. Olayın oluş şekli ve mevcut delil durumuna göre sanıkların tutukluluk durumunun devamı görüşünden olan üye hakim Derin, tüm sanıkların adli kontrol kararı ile tahliye kararına muhalefet olduğunu tutanaklara yazdırdı.İddianameye göre olay şöyle oldu: Ömer Fatih Öztürkler 8 Şubat 2015'de iki arkadaşıyla Ataköy'de bir Alışveriş Merkezi'ne (AVM) giderek, yemek yemeye başladı. Yan masadada sanıklardan Mert Z. ile Murat Z. yemek yerken taraflar arasında 'Yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mert Z., Ömer Fatih Öztürkler ve arkadaşlarına “Yemeğinizi yiyin bizi takip edin, sizinle görüşeceğiz" dedi. AVM'de başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüştü. Ömer Fatih Öztürkler'in arkadaşı Kürşat F.E. çekiç ile Güney Z.'nin kafasına vurarak yaraladı. Daha sonra da taraflar ayrıldı. Bu olay üzerine Mert Z. telefonla arkadaşlarını çağırdığı ve iki gruba ayrılarak Ömer Fatih Öztürkler ve arkadaşlarının peşine düştü. Ömer Fatih Öztürkler çarşı içerisinde bulunduğu sırada sanıklardan Mert Z.'nin kendine doğru koştuğunu görünce yakalanmamak için kaçmaya başladı. Ömer Fatih Öztürk'lerin pasaj içinden çıkarak Yıldız Kuruyemiş önünde yere düştü. Mert Z. yakaladığı Ömer Fatih Öztürkler'i 4 kez bıçakladı. Olayın ardından Mert Z. ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. Ömer Fatih Öztürkler ise hastanede hayatını kaybetti. Mert Z.'nin "Kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianamede, Savaş Ö. (19) , Onur B. T. (19), Barış A. (19), Kerimcan M. (19)ve Recep G.'nin (19) “Kasten çocuğa karşı öldürmeye karşı yardım etmeö suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi talep ediliyor. Dinçer Z.'nin (41) ise “Suçluyu kayırmaö suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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