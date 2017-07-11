İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve 4 günde kontrol altına alınabilen orman yangınında zarar gören yaklaşık bin hektarlık alana 1,5 milyon fidan dikilecek.

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve 4 günde kontrol altına alınabilen yangında zarar gören yaklaşık bin hektarlık alana 1,5 milyon fidan dikilecek.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da çıkan, 14 helikopter, 5 uçak, 35 su tankeri, 104 arozöz, 25 iş makinesi ve çok sayıda yer ekibiyle müdahale edilen yangında tahrip olan bölgede ağaçlandırma çalışmalarına başladı.



AA muhabirinin, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yangın kontrol altına alınır alınmaz amenajman (ormanda kesilmesi gereken ağaçların, doğal denge göz önüne alınarak düzenlenmesi) ve kadastro ekipleri tarafından, yanan saha ölçümü yapıldı.



İlk bilgilere göre 981 hektar alanın zarar gördüğü yangının ardından yanan sahanın yol şebekesi ve alevlerin atlamasını önlemek için yapılan yangın emniyet yollarının planlamasına geçildi. Planlamanın sonucunda yanan saha tamamen boşaltılacak ve ağaçlandırma, teraslama çalışmaları gerçekleştirilecek.



Alandaki ekipler ise yol kenarlarında, müsait alanlarda dozerlerle örtü temizliği çalışmalarına devam ediyor.



1,5 milyon fidanla yeşerecek



Orman Bölge Müdürlüğünce yangın nedeniyle siyah bir görüntüye bürünen sahaya 1,5 milyon fidanın dikilmesi hedefleniyor.

İlk fidanlar dikim sezonu başlangıcı olan gelecek kasım sonunda toprakla buluşacak. İklim şartları gereği o tarihte başlayacak çalışmaların birkaç ay gibi kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Mart ayı başına kadar da tüm fidanların dikimi tamamlanmış olacak.



Yangın önleme zonu oluşturulacak



Alana fidan dikimi belli bir plan içerisinde gerçekleştirilecek. Zarar gören sahanın geneline asli tür olan kızılçam fidanı dikilecek.

Yol ve yangın emniyet şeritlerinin kenarları olası yangınlar dikkate alınarak ağaçlandırılacak. Bu yerlere dikilecek ağaçların yangına dayanıklı ağaç türü olması kararlaştırıldı.



Yanan alanda yol ve yangın emniyet şeritleri kenarlarına 25-30 metre derinliğinde kara servi, mavi servi, zakkum, akasya, ahlat, kuşburnu dikilecek. Böylece "yangın önleme zonu" oluşturulmuş olacak.