Bursa'da, temsili olarak farklı noktalarda çıkarılan ve söndürülmesine helikopterin de destek verdiği yangın tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki çevresi ormanlarla çevrili alanda gerçekleştirilen tatbikatta, 5 farklı noktada çıkarılan yangına, helikopter, 4 arazöz, 4 yangın ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 54 personel müdahale etti.



Yangının yaklaşık 20 dakikada söndürüldüğü tatbikatta, senaryo gereği dumandan etkilenen bir personele, 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.







Orman Bölge Müdürü Arif Can, şunları kaydetti:



"Bütün yangınlar bir kıvılcım ile başlar. Büyüdükten sonra müdahale şansı oldukça azalır. Erken müdahale bizim için çok önemli. Orman yangınlarına ortalama 22 dakikada müdahale ediyoruz. Bu sürenin daha da kısalması için çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlardan ormanda piknik yaptıklarında yaktıkları ateşi söndürmelerini istiyoruz. Ayrıca ormanda duman görüldüğünde 'Alo 177' ihbar hattının aranmasını rica ediyoruz."



Tatbikatın başarıyla sonuçlandığını söyleyen Can, "Senaryo gereği 5 farklı noktada çıkan yangın 20 dakikada kontrol altına alındı. Yangına çok hızlı müdahale edildi. Ayrıca bir orman yangınının ardından duman ve ateş yok olana kadar orada belki de günlerce ekip bekletiyoruz." ifadelerini kullandı.