Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının ardından yapılan incelemede, 123 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Muğla-Aydın Karayolu Yava Mahallesi'nde ekili arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek makilik alana sıçradı.



Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir yangın söndürme helikopteri, 13 arazöz, bir dozer, 52 yangın söndürme işçisi ile itfaiye ekipleri müdahale etti.



Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangında 3,5 hektar ziraat arazisi ile makilik alan zarar gördü.



Yangına ilişkin incelemede bulunan jandarma ekipleri, yangının reklam tabelasına kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığını belirledi. Jandarma ekipleri, tabelada çalışma yapan H.Y, T.Ö. ve S.K'yı gözaltına aldı.

Zanlılar, ifadelerinin alınması için jandarma komutanlığına götürüldü.



Bölgede incelemelerini sürdüren jandarma ekipleri, çalılık alana gizlenmiş şekilde 123 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirler imha edilmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderildi.



Jandarma ekipleri, bulunan kenevirlerle ilgili de soruşturma başlattı.