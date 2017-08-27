CHP’den AKP’ye içki tepkisi
CHP’den AKP’ye içki tepkisi
Dünyaca ünlü yönetmen hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü yönetmen hayatını kaybetti
Eskişehir'deki Atatürk heykeline saldırıya tutuklama
Eskişehir'deki Atatürk heykeline saldırıya tutuklama
Bakan Twitter'dan duyurdu
Bakan Twitter'dan duyurdu

Yangına gelen jandarma kaçak ekilmiş kenevir buldu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının ardından yapılan incelemede, 123 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yangına gelen jandarma kaçak ekilmiş kenevir buldu

Muğla-Aydın Karayolu Yava Mahallesi'nde ekili arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek makilik alana sıçradı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir yangın söndürme helikopteri, 13 arazöz, bir dozer, 52 yangın söndürme işçisi ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangında 3,5 hektar ziraat arazisi ile makilik alan zarar gördü.

Yangına ilişkin incelemede bulunan jandarma ekipleri, yangının reklam tabelasına kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığını belirledi. Jandarma ekipleri, tabelada çalışma yapan H.Y, T.Ö. ve S.K'yı gözaltına aldı.
Zanlılar, ifadelerinin alınması için jandarma komutanlığına götürüldü.

Bölgede incelemelerini sürdüren jandarma ekipleri, çalılık alana gizlenmiş şekilde 123 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirler imha edilmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderildi.

Jandarma ekipleri, bulunan kenevirlerle ilgili de soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #yatağan
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Nijer'de sel: 41 ölü
Sonraki Haber
8 aylık hamile anne ile bebeği kurtarılamadı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.