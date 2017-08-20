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Yangında 5 hektarlık orman zarar gördü

HATAY’da çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü. 

Yangında 5 hektarlık orman zarar gördü

 Merkez Antakya İlçesi'ne bağlı Ballıöz Mahallesi kırsalı Amanos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havanın rüzgarlı olması hızla yayılan alevlere 1 uçak, 2 helikopter ve 75 söndürme personeli ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1.5 saatte söndürüldü. 

Bölgede incelemede bulunan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının piknikçilerin yaktığı ateşten çıkmış olabileceğini söyledi. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek çalışmaların sürdüğünü aktaran Ketmen, vatandaşların ormanlık alanda piknik yapmamalarını, yapıyorlarsa da mutlaka ateşi söndürdükten sonra bölgeden ayrılmalarını istedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay
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