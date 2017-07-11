İzmir’in Menderes ilçesinde 1 Temmuz'da çıkan yangında tahrip olan alanlar yeniden yeşillendiriliyor. Yangında zarar gören bin hektarlık alana, 1 buçuk milyon fidan dikilecek. 4 günde kontrol altına alınabilen yangında 981 hektar alan zarar görmüştü.

Orman yangınlarında zarar gören alanlar yeniden yeşerecek.



İzmir Menderes’te, 1 Temmuzda çıkan yangında 981 hektarlık yeşil alan küle dönmüştü.



4 günde kontrol altına alınabilen yangın sonrası İzmir’in oksijen deposu ağır yara aldı.



Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre bölge tamamen temizlendi ve yeniden yeşillendirme çalışmaları başladı.



Bölgedeki bin hektarlık alana 1 buçuk milyon fidan dikilmesi hedefleniyor.



İlk fidanlar Kasım'da toprakla buluşacak. İklim şartları gereği o tarihte başlayacak çalışmaların birkaç ay gibi kısa sürede tamamlanması planlanıyor.



Ayrıca yanan alanda yol ve yangın emniyet şeritlerine 25-30 metre derinliğinde kara servi, mavi servi, zakkum, akasya, ahlat ve kuşburnu dikilecek. Böylece yangına karşı önlem alınmış olcak. Çünkü bu ağaçlar yangına karşı dayanıklı.







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