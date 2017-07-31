Yeniden yapılandırılan borçların, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Gelir Vergisinin taksit ödemeleri için vergi daireleri bugün gece yarısına kadar açık olacak.

Yeniden yapılandırılan borçların, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Gelir Vergisinin taksit ödemeleri için vergi daireleri bugün gece yarısına kadar açık olacak.



6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2017 yılının mart ayından temmuz ayına ertelenen 3. taksit ödeme dönemi ile 7020 sayılı yapılandırma kanunundan yararlanan mükelleflerin borçlarının birinci taksit ödemeleri için süre bugün dolacak. Ödemeler için vergi daireleri gece yarısına kadar mesai yapacak. Özellikle birikmiş borçların ödenmesinde büyük kolaylık sağlayan 7020 sayılı kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk taksitin mutlaka ödenmesi gerekiyor.



Öte yandan, 1 Temmuz'da başlayan 2017 yılı MTV ile 2016 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisinin ikinci taksit ödemeleri için de bugün son gün.



Mükellefler söz konusu taksit ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfası aracılığıyla kredi kartı ve banka kartı ile yapabilecek. Ödemeler GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, banka şubeleri ve ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.





MTV bu yıl 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobiller için yıllık 646 lira olarak belirlenirken, vatandaşların bugün sonuna kadar 323 lira ödemesi gerekiyor. İkinci taksit tutarları aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp arasındaki otomobiller için 517,5 lira, 1601-1800 santimetreküp arasındaki otomobiller için 913,5 lira, 1801- 2000 santimetreküp arasındaki otomobiller için bin 439 lira olarak tahsil ediliyor.