Yaralı çocuğun imdadına Mehmetçik yetişti. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ikinci kattan düşerek yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Minik Yusuf, tedavi altına alındı.

Vatan nöbetindeki Mehmetçik, milletinin imdadına da yetişiyor. Askeri helikopter bu kez de yaralanan çocuk için havalandı.



Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 1,5 yaşındaki Yusuf Asaf Eroğlu, evlerinin penceresine çıktı. Minik Yusuf, dengesini kaybederek ikinci kattan toprak zemine düştü.



Küçük çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.



Tedavi altına alınan Yusuf Asaf'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





ulusal.com.tr