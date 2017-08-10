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Yaralı köpek tedavi edildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediye görevlileri tarafından sahilde yaralı halde bulunan köpek, tedavi edilerek barınağa alındı.

Yaralı köpek tedavi edildi

Kumluca Belediyesinde görevli temizlik işçileri, Günay Sahil Tesisleri önünde yaralı olarak gördükleri köpek için Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yardım istedi.

Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaralı olarak yakaladıkları sokak köpeğini Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Kumluca Belediyesi Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy tarafından kontrol edilen sokak köpeğinin, boynunda takılı tasma nedeniyle yaralandığı ve buna bağlı olarak köpeğin beslenme yetisini de kaybettiği belirlendi.

Uyutulan sokak köpeğinin boynundaki tasma çıkartılırken, yarası iyileştirici ve dış etkenlere karşı koruyucu ilaçlarla tedavi edildi. Veteriner Sinan Ulusoy, yaralı köpeğin tedavisinin Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde devam edeceğini söyledi.

Köpeğin yaklaşık 10 gün içinde normal sağlığına kavuşmasını beklediklerini ifade eden Ulusoy, köpeği iyileşerek yaşamını sürdürebilir hale gelmesinden sonra doğal yaşam ortamına bırakacaklarını bildirdi.


Kaynak: AA
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