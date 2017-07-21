Kos depreminde adada bulunan Türkler adadan tahliye ediliyor.

Türkiye’ye hareket edecek feribota ilk aşamada 205 Türk yolcu bulunuyor. 3 yaralı yolcudan ikisinin ismi Selim Çaydanlı ve Utku Hasdemir. Feribot kos adasından Bodrum’a hareket etti.