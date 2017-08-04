Bursa'nın İnegöl İlçesi’nde, kaza yapan araçtaki yaralılara müdahale eden 112 Acil Servis ambulansına otomobil çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3’ü sağlık personeli 8 kişi yaralandı.

Eskişehir’den İnegöl’e gelen 25 yaşındaki Gökhan Barış yönetimindeki 06 KA 6214 plakalı otomobil, Yeniköy Kavşağı’nda yağış nedeniyle kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada yaralı olduğu ihbarını alan Ender Cangüloğlu yönetemindeki 16 YL 409 plakalı 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi. Ambulansta görevli Acil Tıp Teknisyeni Ebru Turan ile Şadimen Kaya, kazada yaralananlara müdahale etmeye başladılar. Kaza yerinde Bölge Trafik ekipleri de gelerek güvenlik önlemi aldı.



İlk tedavileri yapılan 06 KA 6214 plakalı otomobilin sürücüsü Gökhan Barış ile yanında bulunan yaralılar 47 yaşındaki Bediha Barış, 24 yaşındaki Ayşegül Barış ile 52 yaşındaki Seyfi Barış ambulans içine alındı.



Araç tam hareket etmek üzereyken Eskişehir’den Bursa yönüne gelen 62 yaşındaki Mehmet Erman Cengin'in kullandığı 77 AJ 841 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, içersinde yaralılar bulunan ambulansa ve otomobile arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisi ile ambulansta bulunanlar ve otomobildekiler yaralandı. Kaza sırasında Bölge Trafik ekiplerinin ise ölümden döndüğü öğrenildi.

Hurdaya dönen 77 AJ 841 plakalı otomobilin sürücüsü Cengiz araç içerisinde sıkıştı. Sürücü Mehmet Erman Cengin, kaza yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerde çıkarıldı.



Kazada yaralanan ambulans şoförü Ender Cangüloğlu, sağlık görevlileri Ebru Turan ve Şadimen Kaya, 06 KA 6214 plakalı otomobilin sürücüsü Gökhan Barış ile yanında bulunan Bediha Barış, Ayşegül Barış ile Seyfi Barış, 77 AJ 841 plakalı özel otomobilin sürücüsü Mehmet Erman Cengin ve yanındaki kızı 31 yaşındaki Ergül Mine Cengin, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Devlet Hastanesine sevk edildiler.



Hastaneye sevk edilen 9 yaralıdan otomobilin sürücü Mehmet Erman Cengin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.