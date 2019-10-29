29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamalarının yankıları yurdun dört bir yanından duyuluyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 96.yılı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetlerine ait 47 gemi, 41 limanda ziyarete açtı.



Vatandaşlara gemilerin özellikleri görevli personel tarafından anlatıldı.



Bir başka kutlama da İstanbul'un gözdesi Galata'dan.



Galata Kulesi'ne, Cumhuriyetin ilanının 96. yılı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı.



Bu büyüleyici görüntü turistlerin de ilgisini çekti, büyük beğeni topladı.



Karabük'te de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan fener alayına ilgi yoğun oldu.



100. Yıl Mahallesi itfaiye noktasından başlayan alay yürüşü, Türk bayrakları ve meşalelerle 1003 nolu caddeye kadar devam etti.



Alaya katılan Vali Fuat Gürel bir konuşma yaptı.



Etkinlik konserle sona erdi.



Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Porsuk Çayı üzerinde botlarla fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenleyerek gösterdi.



Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce vatandaş, marşlar söyleyip fener alayını izledi.



Gençler, fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıdı. Havai fişikler eşliğinde "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri yükseldi.

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