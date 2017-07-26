Büyükada'da yıllardır tanıdığı 78 yaşındaki adamın iki dairesini alabilmek için banknot büyüklüğünde kesilmiş gazete parçaları koyduğu poşeti, "İçinde 300 bin lira var" diyerek teslim edip karşılığında 300 bin liralık senet aldı.

Senetleri icraya koyarak yaşlı adamın iki dairesini icradan satan şüpheli hakkında, "Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Büyükada'da yıllardır ev tamirat ve tadilatı işi yapan Ahmet Y.'ın, zaman zaman tamirat işlerini yaptığı Yordan Ptolemeos Vizantiyadis'e içi banknot büyüklüğünde kesilmiş gazete parçalarından oluşan paketi teslim ederek içinde 300 bin TL olduğunu, şehir dışına çıkacağı için bu tutarı yanında taşımak istemediği ve güvendiği için kendisine teslim etmek istediğini söylediği belirtildi.



KAĞIT DOLU ÇANTAYA KARŞILIK 300 BİN LİRALIK SENET VERDİ



Ahmet Y'nin teslim ettiğini söylediği 300 bin TL'lik pakete güvence oluşturması amacıyla Vizantiyadis'ten 300 bin TL senet istediği, yıllardır Ahmet Y.'i tanıyan Vizantiyadis'in de şüphe duymadan senedi verdiği belirtilen iddianamede, Y.nin senedi aldıktan sonra şehir dışına çıktığı anlatılıyor. İddianamede, "Şehir dışına çıkan Ahmet Y'nin bir süre sonra Vizantiyadis'i arayarak teslim ettiği paketten 10 bin TL yollamasını istedi. Paketi açan Vizantiyadis içinde gazete parçaları görünce Ahmet Y'a durumu anlattı. Şüpheli Y.'nin de bu durumu dönünce konuşacaklarını söyledi. Bir süre sonra da döndüğünde Vizantiyadis'in evine gitti. İçinde gazete parçalarından oluşan paketi alarak sobaya attı ve 'Bir yanlışlık oldu' dedi" bilgisine yer verildi.

Vizantiyadis'in alınan beyanında şüpheli Ahmet Y.'nin kötü niyetli olduğunu düşünmediği için senedi geri istemediğini söylediği belirtilen iddianamede, "Müşteki Vizantiyadis beyanında, şüphelideki senedi kötü amaçla kullanabileceğine ihtimal vermediği için hiç önemsemediğini, bir süre sonra da hem oturduğu dairenin hem de kiradaki dairesinin icradan satıldığını öğrendiğinde iyi niyetinin kurbanı olduğunu beyan ettiği" belirtildi.



Senetleri icraya koyarak yaşlı adamın iki dairesini icradan satan şüpheli hakkında, "Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Büyükada'da yıllardır ev tamirat ve tadilatı işi yapan Ahmet Y.'ın, zaman zaman tamirat işlerini yaptığı Yordan Ptolemeos Vizantiyadis'e içi banknot büyüklüğünde kesilmiş gazete parçalarından oluşan paketi teslim ederek içinde 300 bin TL olduğunu, şehir dışına çıkacağı için bu tutarı yanında taşımak istemediği ve güvendiği için kendisine teslim etmek istediğini söylediği belirtildi.



KAĞIT DOLU ÇANTAYA KARŞILIK 300 BİN LİRALIK SENET VERDİ



Ahmet Y'nin teslim ettiğini söylediği 300 bin TL'lik pakete güvence oluşturması amacıyla Vizantiyadis'ten 300 bin TL senet istediği, yıllardır Ahmet Y.'i tanıyan Vizantiyadis'in de şüphe duymadan senedi verdiği belirtilen iddianamede, Y.nin senedi aldıktan sonra şehir dışına çıktığı anlatılıyor. İddianamede, "Şehir dışına çıkan Ahmet Y'nin bir süre sonra Vizantiyadis'i arayarak teslim ettiği paketten 10 bin TL yollamasını istedi. Paketi açan Vizantiyadis içinde gazete parçaları görünce Ahmet Y'a durumu anlattı. Şüpheli Y.'nin de bu durumu dönünce konuşacaklarını söyledi. Bir süre sonra da döndüğünde Vizantiyadis'in evine gitti. İçinde gazete parçalarından oluşan paketi alarak sobaya attı ve 'Bir yanlışlık oldu' dedi" bilgisine yer verildi.

Vizantiyadis'in alınan beyanında şüpheli Ahmet Y.'nin kötü niyetli olduğunu düşünmediği için senedi geri istemediğini söylediği belirtilen iddianamede, "Müşteki Vizantiyadis beyanında, şüphelideki senedi kötü amaçla kullanabileceğine ihtimal vermediği için hiç önemsemediğini, bir süre sonra da hem oturduğu dairenin hem de kiradaki dairesinin icradan satıldığını öğrendiğinde iyi niyetinin kurbanı olduğunu beyan ettiği" belirtildi.

'BORÇ VERDİM' SAVUNMASI

İddianamede, şüpheli Ahmet Y.'nin şikayetçiye paraları poşet içinde vermediğini, bu paranın şikayetçiye zaman zaman verdiği borçların toplamından oluşan alacağı olduğunu belirterek, suçlamayı kabul etmediği belirtildi.



HASTANEDEN KENDİSİNİ BORÇ ALTINA SOKMA EHLİYETİNE SAHİP OLMADIĞINA YÖNELİK RAPOR GELDİ



Müştekinin sorgusu sırasında algılama yeteneği üzerine oluşan şüphe üzerine şüpheli tarafından takibe konulan senetlere el konulduğu belirtilen iddianamede, ayrıca müştekinin Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, bu hastaneden gelen raporda müştekinin 1968 tarihli şizofren tanılı rapor nedeni ile askerlikten muaf tutulduğu, vesayet altına alınması gerektiği, 300 bin liralık senedi imzalayarak kendisini borç altına sokma ehliyetine sahip olmadığı belirtildi.

İddianamede şu görüşlere yer verildi:

"Şüphelinin uzun yıllardır tanıdığı ve algılama yeteneğinin zayıflığını bildiği müştekiye ait taşınmazları ele geçirebilmek maksadıyla kağıt banknot boyutunda kesilmiş gazete ve dergi parçalarını paketleyerek içinde 300 bin TL para varmış gibi kapalı şekilde müştekiye emanet ettiği, karşılığında güvence olması için yine müştekinin algı zayıflığından yararlanarak senet aldığı, bu senedi de icraya koyarak evlerin satışını gerçekleştirmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği..."

İddianamede sanık Ahmet Y. için "Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

İddianamede, şüpheli Ahmet Y.'nin şikayetçiye paraları poşet içinde vermediğini, bu paranın şikayetçiye zaman zaman verdiği borçların toplamından oluşan alacağı olduğunu belirterek, suçlamayı kabul etmediği belirtildi.



HASTANEDEN KENDİSİNİ BORÇ ALTINA SOKMA EHLİYETİNE SAHİP OLMADIĞINA YÖNELİK RAPOR GELDİ



Müştekinin sorgusu sırasında algılama yeteneği üzerine oluşan şüphe üzerine şüpheli tarafından takibe konulan senetlere el konulduğu belirtilen iddianamede, ayrıca müştekinin Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, bu hastaneden gelen raporda müştekinin 1968 tarihli şizofren tanılı rapor nedeni ile askerlikten muaf tutulduğu, vesayet altına alınması gerektiği, 300 bin liralık senedi imzalayarak kendisini borç altına sokma ehliyetine sahip olmadığı belirtildi.



İddianamede şu görüşlere yer verildi:



"Şüphelinin uzun yıllardır tanıdığı ve algılama yeteneğinin zayıflığını bildiği müştekiye ait taşınmazları ele geçirebilmek maksadıyla kağıt banknot boyutunda kesilmiş gazete ve dergi parçalarını paketleyerek içinde 300 bin TL para varmış gibi kapalı şekilde müştekiye emanet ettiği, karşılığında güvence olması için yine müştekinin algı zayıflığından yararlanarak senet aldığı, bu senedi de icraya koyarak evlerin satışını gerçekleştirmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği..."

İddianamede sanık Ahmet Y. için "Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.