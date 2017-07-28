Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla sabah evlerinden alınıp Aktif Yaşam Merkezine getirilen 65 yaş üstü vatandaşlara, müzik, tiyatro ve el sanatları eğitiminden günlük bakıma kadar birçok alanda hizmet veriliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Aktif Yaşam Merkezine getirilen yaşlılar, sunulan hizmetler ve düzenlenen kurslarla boş vakitlerini değerlendirme imkanı buluyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla Engelliler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2015'te açılan merkez, 65 yaş üstü vatandaşların sağlıklı, üretken ve yaşama sevinciyle dolu bir yaşlılık süreci geçirmelerine imkan sağlıyor.







Belediyeye ait araçlarla sabah evlerinden alınarak merkeze getirilen yaşlılara, müzik, tiyatro, okuma yazma ve el sanatları eğitiminden günlük bakım ve psikososyal desteğe kadar birçok alanda hizmet veriliyor.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, yaptığı açıklamada, merkezin "ulu çınarlara" hizmet ettiğini söyledi.







Yaşlıların daha konforlu ve mutlu yaşamaları için gayret gösterdiklerini anlatan Tolay, şunları kaydetti:



"Çeşitli nedenlerle sosyal hayattan kopan insanlarda, boş zamanlarını etkin şekilde değerlendiremediği zaman çeşitli psikolojik, iletişimsel ve davranışsal sorunlar ortaya çıkabiliyor. Burada ulu çınarlarımıza meşguliyet terapisi uyguluyoruz.



Müzik korosu, el becerileri ve sanat kurslarımız var. Tiyatro ve okuma yazma kurslarımız var. Psikologlarımız tarafından da terapiler uygulanıyor. Toplumun her kesimi gibi yaşlılarımızın hayatlarına da dokunmaya çalışıyoruz."



Aktif Yaşam Merkezi olarak evde sağlık hizmetleri de verdiklerini bildiren Tolay, merkezden yararlanmak isteyenlerin belediyeye başvurmasını istedi.

