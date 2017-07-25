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Yavru ayının yemek vakti

TÜRKİYE'nin gözde turizm merkezlerinden Uludağ'da ormanda aç kalan yavru ayı, oteller bölgesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıalan'da çöp konteynerlarından yiyecek ararken kameralara yakalandı.

Yavru ayının yemek vakti

Uludağ'da ormanda yaşayan ve havaların ısınmasıyla birlikte ormanda yiyecek bulmakta zorlanan ayılar Oteller Bölgesi'ne 2 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıalan mevkiinde sıkça görülmeye başlandı. Günübirlik piknikçilerin bıraktığı çöpleri karıştıran yavru ayı, kamera ile görüntülendi. Bir süre yiyecek arayan yavru ayı, bölgede bulunan köpeklerin havlamalarından korkarak ormanlık alanda kayıplara karıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yavru ayı #yemek vakti #türkiye
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