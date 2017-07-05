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Yayladağı'ndaki 'canlı bomba'da 5 kilo 250 gram TNT çıktı

HATAY'ın Yayladağı İlçesi'nde yakalanan canlı bombanın üzerinde 5 kilo 250 gram TNT çıktığı açıklandı.

Yayladağı'ndaki 'canlı bomba'da 5 kilo 250 gram TNT çıktı

Güveççi Mahallesi'nde dün yakalanan Suriyeli canlı bombayla ilgili  Hatay Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yayladağı İlçesi Güveççi Mahallesi yakınlarından sınırı illegal yoldan geçmeye çalışan kişiler olduğu tespit  edilmesi üzerine ekiplerin harekete geçtiği belirtilen açıklama şu bilgiler verildi:

"Kışlak Karakol Komutanlığı birimlerinin bölgeye intikal etmesiyle Suriye uyruklu K.A., taşıdığı sırt çantası ile birlikte yakalanmıştır. Yapılan aramada çanta içerisinde, 2 şampuan kutusu ve 3 deterjan torbasına konulmuş vaziyette 5 kilo 250 gram TNT olduğu değerlendirilen madde, 20 metre uzunluğunda fitil, 9 fünye, ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #yayladağı #canlı bomba
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