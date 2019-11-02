Yaylalara kar yağdı

Hava sıcaklığı düştü, Rize, Giresun ve Ordu'ya kar yağdı. Yaylalar bembeyaz örtü ile kaplandı.



Rize Çamlıhemşi'nde turistlerin uğrak noktalarından olan 2700 rakımlı Huser Yaylası'nda yağmur, yerini kara bıraktı. Kartpostallık görüntüler oluştu.



Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.



Meteoroloji yetkililerinden Karadeniz'de yaşayanlara yeni bir uyarı geldi. Karla karışık yağmur ve kar yağışının 5-20 santimetre şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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