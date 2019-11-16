Araçlar tek tek durduruldu. Vatandaşların üstleri arandı.



İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı.



Uygulama, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde gerçekleşti.



Tüm ekipler teyakkuzdaydı. Asayiş, Trafik, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele, özel harekat ve çevik kuvvet... Güvenlik güçleri İstanbul'un huzuru için görevdeydi.



Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşımının yapıldığı noktalarda şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolleri yapıldı.



Trafik denetiminin de yapıldığı uygulama saat 23.59'da sona erdi.

ulusal.com.tr