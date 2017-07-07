Olay, akşam saatlerinde Saha Mahallesi'nde meydana geldi. At arabasıyla seyyar satıcılık yapan Hüseyin Çemberlitaş ile kendisi gibi seyyar satıcı dayısı İsmail Dayan, aralarındaki alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmada öfkelenen Hüseyin Çemberlitaş, dayısı İsmail Dayan’a sopayla saldırdı. Dayan ise, at arabasında bulunan bıçakla yeğeni Çemberlitaş’a karşılık verdi. Yaralanan dayı-yeğen, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Çemberlitaş, doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti. Çemberlitaş'ın cesjdi otdpsi için morga konulurken, olayı haber alıp gelen iki aile arasındaki gerginlik nedeniyle özel harekat polisleri hastanede güvenlik önlemi aldı.
ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi’nde seyyar satıcı 53 yaşındaki İsmail Dayan, aralarındaki alacak-verecek nedeniyle taştışıp kendisine sopayla saldıran yeğeni 23 yaşındaki Hüseyin Çemberlitaş'ı bıçaklayıp öldürdü.
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