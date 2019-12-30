Yeni yıl gelmeden zamlar gelmeye başladı

2020'ye sayılı günler kala yeni bir zam haberi geldi.

Doğalgaz dağıtım şirketleri abonelilk bedellerine zam yaptı.

2020'de uygulanacak abone bağlantı bedeli 656 lira 70 kuruş oldu. Kombi güvence bedeli 563 lira 90 kuruş, doğal gaz sobası güvence bedeli 503 lira ve sayaç değişim bedeli de 268 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun zam kararı Resmi Gazete'de yayımlanaral yürürlüğe girdi.

Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarına ortalama yüzde 20 zam yapıldı.

Zamlı bedeller 1 Ocak 2020'den itiaberen geçerli olacak.

ulusal.com.tr