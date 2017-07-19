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Yenikapı-Havalimanı-Başakşehir metro seferleri normale döndü

İstanbul'da Yenikapı-Havalimanı ile Yenikapı-Başakşehir metro hattı seferleri normale döndü.

Yenikapı-Havalimanı-Başakşehir metro seferleri normale döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre, kentte dün etkili olan sağanak yağışın ardından devam eden teknik çalışmalar nedeniyle ara verilen M1 metro hattı Yenikapı-Havalimanı ile Yenikapı-Başakşehir seferlerine yeniden başlandı. 

Şiddetli yağıştan etkilenen M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında ise teknik çalışmalar nedeniyle Yenikapı-Haliç arası metro seferleri yapılamıyor. 

Öte yandan yağışın en fazla etkili olduğu ilçelerden Silivri'de de İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerinin başta temizlik olmak üzere çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #otogar #Kirazlı #Yenikapı
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