İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre, kentte dün etkili olan sağanak yağışın ardından devam eden teknik çalışmalar nedeniyle ara verilen M1 metro hattı Yenikapı-Havalimanı ile Yenikapı-Başakşehir seferlerine yeniden başlandı.
Şiddetli yağıştan etkilenen M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında ise teknik çalışmalar nedeniyle Yenikapı-Haliç arası metro seferleri yapılamıyor.
Öte yandan yağışın en fazla etkili olduğu ilçelerden Silivri'de de İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerinin başta temizlik olmak üzere çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'da Yenikapı-Havalimanı ile Yenikapı-Başakşehir metro hattı seferleri normale döndü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre, kentte dün etkili olan sağanak yağışın ardından devam eden teknik çalışmalar nedeniyle ara verilen M1 metro hattı Yenikapı-Havalimanı ile Yenikapı-Başakşehir seferlerine yeniden başlandı.
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