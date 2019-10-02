Aydın'da düzenlenen Yenipazar Pide ve Gastronomi Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Tamamen doğal köy ürünü organik lezzetlerin yanısıra, ünü Aydın sınırlarını aşan Yenipazar Pidesi de şenliğe damga vurdu.

Aydın'ın Yenipazar ilçesi, pide ve gastronomi şenliğine evsahipliği yapıyor.



Aydın'ın Cittaslow, yani sakin şehir ünvanlı ilçelerinden Yenipazar'da düzenlenen pide ve gastronomi şenliği renkli geçti. Şenlik, kortej yürüyüşüyle başladı.



Ünü il sınırlarını aşan Yenipazar pidesi, şenliğe damga vurdu. Pide tadım etkinliğinde konuşan 60 yıllık pide ustası Mehmet Sümer, 120 yıllık geçmişi bulunan Yenipazar pidesinin sırrını açıkladı.



Ulusal Kanal, Yenipazarlılara mikrofon uzattı.



Şenlikte yöresel el sanatlarının ve birbirinden lezzetli doğal köy ürünlerinin de yer aldığı yerel üretici pazarı büyük ilgi gördü.Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, ilçenin tarım ve turizm dışında seçeneği olmadığını, bu tür şenliklerle üreticiyi kalkındırmayı hedeflediklerini söyledi.



Çamlık mesire alanındaki tarihi yel değirmeninde vatandaşlara hurma denilen yöresel yemek ikram edildi. 4'üncü Yenipazar pide ve gastronomi şenliği, halk konseriyle sona erdi.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

ulusal.com.tr