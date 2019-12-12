Yer altı şehri ararken kanal buldular

Burası Denizli'nin Kale ilçesindeki Tabae Antik Kenti. Kayalıklar üzerinde doğal kale yapısına sahip olması nedeniyle tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Tabae Antik Kenti'ne dair söylentiler, arkeolojik bir keşifle sonuçlandı. Söylentilere göre Tabae antik kentinin altında bir yeraltı şehri vardı. Bu iddiayı açıklığa kavuşturmak için başlatılan araştırmada, 2 bin yıllık kanal tespit edildi.



Tabae Kazısı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, buldukları kanalı anlattı.



Bunun ciddi bir mühendislik projesi olduğunu söyleyen Beyazıt, tüm kentin altında böyle kanallar olduğunu tahmin ediyor. Kanalların yapılış amacı ise heyelanı önlemek.



Kanalın Roma ya da Bizans döneminden kalma olduğu tahmin ediliyor.



Jeologlar tarafından güvenli olduğu tespit edilen kanalların turizme kazandırılması için proje başlatıldı.

ulusal.com.tr